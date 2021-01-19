В США самый успешный в мире кинематограф. Самое большое количество оружия на руках у населения. И самые мощные конспирологические теории. Это такая же часть национальной культуры, как индейка на День Благодарения.На самом деле президента Кеннеди убил не снайпер-одиночка, а собственные спецслужбы! Ведь он никогда не позволил бы американским элитам фальсифицировать полет на Луну! А стоит за всем Федеральная резервная система (ФРС) США - объединение банков, с помощью которого горстка богачей хочет поработить планету!Такие теории имеют миллионы последователей, их адепты издают книги и проводят конференции. Но даже они меркнут на фоне движения QAnon. Его участников вы точно видели - это те самые колоритные мужчины, которые, пусть всего на час, захватили Капитолий. Они уверены, что бились за правое дело, ведь Трамп противостоит мощной подпольной организации, которая стремится захватить весь мир.ФБР в августе 2019 года даже классифицировало таких людей как внутренних террористов: «честь», какой прежде не удостаивалась ни одна конспирологическая теория.РЕВОЛЮЦИЯ — В ОКТЯБРЕ 17-ГОВсе началось на одном из крупнейших англоязычных интернет-форумов. 28 октября 2017 года (почти день в день со столетием русской революции - жизнь любит такие символы) некий пользователь Сети под ником Q Clearance Patriot стал публиковать странные сообщения.Clearance Patriot можно перевести как «Патриот-Чистильщик». В первом посте он говорил о грядущей «очистительной патриотической буре». Дескать, президент Дональд Трамп проводит тайное совещание высших офицеров армии и спецслужб, чтобы положить конец заговору сатанистов-педофилов, которые свили гнездо в США и мечтают захватить мир.Э-э… Что, простите? Да, идея о планетарном заговоре извращенцев - краеугольный камень данной конспирологической теории. Но есть и надежда: немногие избранные во главе с Трампом отчаянно противостоят глобальному злу, выжидая удобный момент для решающей битвы.Постойте, откуда Патриот-Чистильщик это знает? Все просто: он работает в Администрации президента США и имеет высокий уровень допуска к секретной документации (обозначается символом «Q» - как и первая буква его имени в Сети). Отсюда и пошло название движения - QAnon, то есть, в честь неведомого основателя, «Анонимный Q».Позднейший анализ стилистики постов выявил: «Патриот-Чистильщик» - по меньшей мере два разных человека, писавших под одним аккаунтом. Но, опять же, судя по лексике, они и впрямь американцы.ОСНОВАТЕЛЬ ТЕОРИИ - САМ ТРАМП?За теорию сразу ухватились блогеры и второразрядные журналисты. В отличие от Патриота-Чистильщика, они выступали под своими именами, что уже вызывало доверие.Сторонником теории быстро стал журналист Алекс Джонс, создатель сайта для поклонников конспирологии InfoWars. Как назло, это оказался один из любимых порталов Дональда Трампа, он даже как-то раз появлялся в качестве гостя на онлайн-стриме у Алекса Джонса.- Это тайный знак, что Трамп с нами, просто он не может до поры до времени об этом сказать - ведь враги-извращенцы укрепились во всех ветвях власти, нужно ждать и копить силы, - радовались фанаты Qanon.Среди них даже появились теории, будто загадочный Патриот-Чистильщик - это… сам Трамп. Ведь он активно пользовался твиттером и другими соцсетями - почему бы ему анонимно не писать на интернет-форуме.Вы пожмете плечами - ну бред же.Но скоро безумные теории о «педофилах в элите» стала получать пугающие подтверждения.ПОМЕСТЬЕ ИЗВРАЩЕНЦЕВСпустя примерно год после возникновения QAnon, в ноябре 2018, вице-президент США Майк Пенс совершал рабочую поездку во Флориду. Сфотографировался с двумя офицерами SWAT, элитного американского спецназа, и выложил фото в Твиттер. И у одного из этих бойцов, по фамилии Паттен, на видном месте был патч - матерчатая наклейка поверх униформы - с черной буквой «Q» на красном поле. Тайным символом посвященных- адептов Qanon!Поскольку многие фанаты данной теории, как бы помягче сказать, радикальные правые - фото из твиттера Пенса быстро удалили, а бойца Паттена - уволили из SWAT. Но бурю среди конспирологов было не остановить.- Пенс - ближайший человек к Трампу. Паттен на этом фото - ближайший человек к Пенсу. И вот у него - эмблема QAnon. Это тайное послание всему миру от Патриота-Чистильщика, чтобы мы знали: он - с нами! Но враги-сатанисты все еще сильны, нельзя обнародовать планы по их ликвидации раньше времени, поэтому фото удалили…Вам по-прежнему смешно?6 июля в Нью-Джерси был арестован известный светский лев, филантроп и миллиардер Джеффри Эпштейн. Уголовное дело против него стало настоящим порталом в ад. Оказалось, на своем острове-поместье порочный богач построил элитный бордель. Помощники Эпштейна заманивали туда девушек, в том числе несовершеннолетних, якобы для «работы по дому» - и после психологического давления принуждали их к проституции. Следствие установило имена по меньшей мере 40 таких девушек, многим из которых на момент вовлечения в «бизнес» было 14-16 лет.Среди близких друзей Эпштейна (и, возможно, клиентов его «секс-сервиса») - экс-президент США Билл Клинтон, экс-премьер Британии Тони Блэр, английский принц Эндрю, голливудский актер и режиссер Вуди Аллен и прочие сливки общества.То есть - Боже, нет! - среди мировых элит действительно есть педофилы, и они действительно сплели глобальный заговор…Где правда, а где домысел - уже не узнать. 10 августа 2019 года, ожидая суда, Эпштейн загадочно погиб в тюрьме. По официальной версии - покончил с собой. Камеры наблюдения рядом с его камерой (дурная игра слов, да) в тот момент почему-то не работали.ИСПОЛНЕНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЙВ лучшие годы - пока Твиттер и другие соцсети не посчитали QAnon угрозой для демократии - страницы и группы, посвященные движению, набирали миллионы подписчиков. Загадочный Патриот-Чистильщик продолжал интриговать фанатов, оставляя на анонимном веб-форуме предсказания. На первый взгляд они звучали так же абсурдно, как и вся теория. Например:- Операция Трампа под кодовым названием «Буря» по отлову сатанистов-педофилов власти начнется 3 ноября 2017 года. (Потом дата сдвинулась на 1 февраля 2018, но и в тот день почему-то тоже ничего не произошло.)- Скоро станет известно, что Ангела Меркель - правнучка Гитлера.- Барак Обама, Джордж Сорос и Хиллари Клинтон готовят переворот против Трампа.Последнее предсказание, казавшееся самым бредовым, неожиданно оказалось близко к истине. После странной попытки «народного штурма» Капитолия 6 января 2020 года, все аккаунты Трампа в соцсетях отключили, госаппарат не выполняет его распоряжения, Конгресс готовит ему импичмент.А все для того, чтобы дать дорогу в Белый дом его противнику - Джо Байдену, избранному в ноябре 46-м президентом США. При том что многие в стране уверены: в ходе голосования были допущены массовые нарушения, за Байдена пришло по почте множество голосов от давно скончавшихся людей. Байден - член демократической партии, как и Обама с Клинтон.Земля, погрязшая в грехе. Наступающее на нас мировое зло. Загадочный пророк, принесший свет истины. Тайный орден избранных. Подготовка к последней апокалипсический битве добра и зла.Нетрудно заметить, что QAnon имеет все признаки религии, или, скорее, секты. Просто это проект нового, сетевого типа - без публичных вождей, зато с четким врагом в лице «мировых элит» и понятной программой действий.Люди в США и Европе искренне верят. И ждут, когда явится герой, который освободит их от тирании политиков-извращенцев.