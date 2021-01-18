В конце прошлого года «КП» писала, что близкие родственники Николая Крючкова (звезда советских фильмов «Трактористы», «Окраина», «Небесный тихоход», «Парень из нашего города» и многих-многих других) развернули войну за элитное жилье на Арбате.После нашей публикации Следственный комитет РФ начал доследственную проверку о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 90-летней вдовы народного артиста СССР.Осенью прошлого года Лидия Николаевна Крючкова пропала. Ее домашний телефон молчал, хотя вместе с ней в квартире живет ее дочь – 63-летняя Эльвира Николаевна. Но она не рассказывала, куда подевалась ее мать. Во всяком случае не говорила об этом своей дочери Кате. Потому что с Катей она вообще не разговаривает. Много лет. Такие отношения…Только после обращения в правоохранительные органы, Екатерине стало известно, что ее бабушка Лидия Николаевна Крючкова находится в психиатрической больнице им.Алексеева. Там, в палате, она подхватила коронавирус, переболела пневмонией в тяжелейшей форме, балансировала между жизнью и смертью, но чудом оклемалась. Выздоровела, возможно, даже вопреки ожиданиям некоторых своих родственников. У 90-летней женщины оказался очень крепкий организм.- Сейчас следователи разбираются, на каком основании ей потребовалась госпитализация в «Кащенко». Моя мама вызвала психиатрическую помощь, якобы, потому, что бабушка хотела уйти из дома. Но остается очень много вопросов. Недееспособной бабушку не признали. Мама теперь пытается доказать, что бабушка ведет себя неадекватно уже давно, хотя я никаких странностей не замечала, - рассказывает Екатерина. - Не знаю, для чего маме понадобилось засвидетельствовать, что бабушка нуждается в психиатрической помощи.Катя решила ухаживать за бабушкой после больницы, но ее мать Эльвира Николаевна не пускала дочку в квартиру, вызывала полицию, хотя Екатерина в квартире во Власьевском переулке прописана…Собственно эта трехкомнатная квартира в центре Москвы, в районе Арбата, и стала причиной очень запутанной семейной истории.В элитном доме прописаны: вдова Николая Крючкова – 90-летняя Лидия Николаевна, ее дочка, внучка и правнучка. Четыре поколения родных по крови женщин, между которыми встал проклятый квартирный вопрос. Эльвира, приемная дочь Николая Крючкова (от его четвертой жены Лидии Николаевны) не может поделить жилье со своей родной дочерью – Екатериной, у которой есть собственная взрослая дочь - 24-летняя Анфиса. Квартира была приватизирована в 2001-м году на всех четверых. Всеми вопросами тогда занималась Лидия Николаевна. Фактически она и была хозяйкой. Но недавно выяснилось, что она отказалась от своей доли в пользу дочери. А ее внучка Екатерина, якобы, отказалась от своей доли в пользу Анфисы. Было четыре, а стало два собственника – Эльвира Николаевна и Анфиса.Екатерина считает, что ее 63-летняя мать могла связаться с черными риэлторами. Захотела продать квартиру, даже при наличии зарегистрированных там родственников.- У меня многолетний конфликт с мамой, мы не разговариваем, - рассказывает Катя. – Воспитывали меня бабушка и дедушка. Был период, когда мама вела себя агрессивно, скандалила, хулиганила, крушила мебель. Но бабушка не позволяла ей распускаться. Бабушка была властным человеком. Тогда мать успокаивалась и вела себя смирно. Сидела в своей комнате, никого не беспокоила. Бабушка все держала в своих руках, пока два года назад она не слегла в больницу. Именно после этого начался кошмар. Эльвира сумела уговорить бабушку оформить на нее генеральную доверенность с широкими полномочиями. Теперь она распоряжается всем имуществом, банковскими счетами, пенсией бабушки. Даже в больнице она ее официальный представитель...Мама считает, что это только ее квартира, хотя по-прежнему мы вчетвером там прописаны. У меня ощущение, что квартира, а главное, бабушка, под угрозой.- Вы бабушку навещали после того, как ее выписали из психиатрической больницы?- Конечно, раз в три дня я обязательно прихожу (Екатерина живет отдельно – Ред.). Но Эльвира делает все, чтобы меня рядом не было. Пишет заявления в полицию, что я ей угрожаю. Запрещает кормить бабушку. Слава Богу, что в дом меня стала пускать. Продолжает устраивает мелкие пакости, чтобы я там надолго не оставалась, чтобы не могла ночевать. Меня не было несколько дней, а когда пришла, оказалось, что моя кровать пропахла кошачьей мочой… Даже неудобно об этом рассказывать.- С чего вдруг вспыхнул такой некрасивый конфликт?- Осенью бабушка попросила Эльвиру вернуть ей Сберкнижку и банковскую карту, на которую приходит пенсия. Пенсия у бабушки приличная, как у вдовы Героя Социалистическую Труда, около 40 тысяч или больше. Эти деньги в последнее время получала моя мать по доверенности. Часть из них отправляла моей дочери 24-летней Анфисе, которая не работает… Живет дочь отдельно со своим молодым человеком.Сейчас в бабушкину квартиру постоянно звонят коллекторы. Мама сбрасывает их телефонные звонки. Но однажды я взяла трубку и случайно узнала, что на нас висит долг в миллион рублей… Не знаю, кто задолжал эти деньги, но я точно не брала кредит, и его точно не брала бабушка. Как сказали коллекторы, это не единственный кредит... «Вы дождетесь, - сказали мне, - что мы заберем у вас холодильник, телевизор, вообще все…». Я сообщила об этом в Следственный комитет, сейчас они выясняют обстоятельства.Пять лет назад была похожая история. Тогда у моей мамы было два больших кредита, которые выплатила за нее бабушка из собственных сбережений. Честно говоря, даже не представляю, на что мама могла тратить деньги. В основном она сидит дома. До этого работала скромным смотрителем в музее.