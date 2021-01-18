Юлии Началовой 31 января исполнилось бы 40 лет. Певица не дожила до своего юбилея без малого два года, ее не стало в марте 2019-го. В честь дня рождения погибшей артистки в проекте Ксении Собчак «Док-ток» состоится показ фильма о ее жизни и смерти. Документальную ленту покажут в трех частях в эфире Первого канала 25, 26 и 27 января. Анонс программ в Инстаграме опубликовала близкая подруга и директор Началовой Анна Исаева.- В анонсе вы слышите подлинный голос Юли. В самом фильме, построенном на рассказах близких и сценах, воссозданных и доработанных режиссерами, вы увидите многое из событий, произошедших в ее жизни, - написала Анна.Она рассказала, что близкие предоставили для фильма голосовые сообщения, которые умирающая Юля посылала родным из больницы.- Сегодня поднялась температура 39, я без памяти. Короче, в реанимацию… Там хотели чистить, резать ногу, - слабым голосом произносит Началова в одном из сообщений.Анна Исаева признается, что до сих пор тяжело переживает смерть подруги.- Молюсь за нашу девочку. И благодарю ее за все, - написала она.Звучащий в Сети голос обессилившей от болезни Юли потряс ее поклонников. В комментариях к посту они написали, что обязательно посмотрят картину. «Спасибо за возможность послушать голос Юлечки», «Невыносимо жаль ее. Обязательно посмотрю фильм», «Разрывается сердце, особенно от голосовых смс», - признаются фолловеры.38-летняя Юлия Началова скончалась в больнице от сепсиса, который привел к сердечной недостаточности. У певицы началось заражение крови из-за ранки на ноге. Юля не могла ходить, она стирала ноги в кровь, но продолжала выходить на сцену в туфлях на каблуках, хотя друзья и родные умоляли ее не делать этого. Но артистка хотела хорошо выглядеть на сцене и радовать зрителей.Из-за хронического заболевания – подагры – у Юли часто опухали суставы на руках и ногах. Подагру у Юлии обнаружили за шесть лет до смерти. Болезнь то проявлялась, то отступала. Ее приступы совершенно измучили певицу. У Юли часто появлялись высыпания на коже, которые ей приходилось маскировать с помощью одежды, а на пальцах рук из-за воспаления суставов образовывались болезненные шишки. Поэтому Юля часто выступала в перчатках – она стеснялась своих рук и как могла прятала их.Но больше всего мучений артистке доставляли ноги. Певица всегда любила высокие каблуки, однако совсем не могла ходить на них. Узкие туфли натирали ей ноги, мозоли кровоточили и воспалялись. Юля занималась самолечением, отмахивалась от советов родных и говорила, что все пройдет.- Подагра - это болезнь королей. Кто-то в моем роду очень много кушал икры и запивал шампанским. Вот оно и сказалось, - рассказывала Началова в одном из интервью. - А если серьезно, я хочу пожелать себе здоровья, это самое главное. У меня столько планов! Я хочу работать, увидеть внуков, правнуков.После смерти Юли ее единственная дочь Вера живет с бабушкой и дедушкой – родителями певицы. Девочка часто гостит в доме своего отца, футболиста Евгения Алдонина и проводит с папой и его новой семьей выходные и праздники. Как и мама, Вера серьезно занимается музыкой и вокалом.