С 21 по 24 января в итальянском Антхольце пройдут гонки седьмого этапа Кубка мира по биатлону. В программе соревнований - шесть гонок. Мужчины и женщины пробегут сначала индивидуальные гонки в четверг и пятницу, а затем же будет чередование. 23 января - женский масс-старт и мужская эстафета, а на следующий день наоборот. Мужчины выйдут на масс-старт, а женщины побегут эстафету.Перед этим этапом в сборной России произошли небольшие перемены. Главная из них - в женскую команду в основной состав Татьяна Акимова из Кубка IBU.Этап в Антхольце станет последним перед чемпионатом мира по биатлону 2021 года. Он пройдет с 10 по 21 февраля. Турнир примет словенская Поклюка.КОНКРЕТНОСостав сборной России на этап Кубка мира в АнтхольцеМужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Кирилл Стрельцов, Антон Бабиков, Илья Гаврилов (запасной).Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ольга Мощенкова (запасная).СПРАВКА \\"КП\\"Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Антхольце21 января, четверг16.15* Индивидуальная гонка, женщины (Матч ТВ, Eurosport)22 января, пятница15.15 Индивидуальная гонка, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)23 января, суббота15.10 Масс-старт, женщины (Матч ТВ, Eurosport)17.05 Эстафета, мужчины (Матч ТВ, Eurosport)24 января, воскресенье14.45 Эстафета, женщины (Матч ТВ, Eurosport)17.05. Масс-старт, мужчины. (Матч ТВ, Eurosport)*-время начала трансляций московское.