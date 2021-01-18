Руководитель российских коммунистов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал журналистам КП о молодых перспективных активистах партии.- Геннадий Андреевич, есть такие «предательские» голоса, которые говорят, что Зюганова пора отправить в отставку, нужны молодые лидеры.- Вот мы с вами отмечали в прошлом году 75 лет Победы. Кто победил? Советский Союз в союзе с Америкой и Англией.Если вы посмотрите на руководителей этих государств, всем было далеко за 60.А у Гитлера была молодая, наглая, циничная, варварская команда, которая стала даже людей жарить в печах. И они проиграли вчистую. Хотя Гитлер подмял под себя все железо, все корабли, самолеты, все заводы континентальной Европы.В трудные минуты нужна мудрость и огромный опыт.По крайней мере, у меня есть такой опыт, и все в мире знают об этом. У меня только за рубежом вышло 150 крупных работ. Моя книга «Глобализация и судьба человечества» переведена на все мировые языки. У меня есть опыт курирования московской организации, работы на Кавказе. Я был в 80 странах мира, выступал во всех парламентах. Меня знает вся научная общественность и считается с этим. Меня судили триста с лишним раз за то, что я остался верен своим идеалам и трудовому народу.Поэтому не торопитесь выгонять, свергать тогда, когда требуется выдержка, уникальный опыт.У нас в партии замечательные кадры.Иван Мельников – единственный из Думы, кто был председателем комитета в Совете Европы.Владимир Кашин – академик, он предложил программу возрождения и устойчивого развития деревни. Ее и Путин поддержал.Николай Харитонов – один из самых опытных депутатов, человек огромного авторитета. Светлана Савицкая – дважды Герой Советского Союза, уникальная женщина-космонавт. Казбек Тайсаев – секретарь ЦК КПРФ, его знает вся страна.Так что есть те, кто может передать уникальный опыт.- Выходит, обновление не нужно?- Оно позарез нужно. И мы готовим классных ребят. Рядом с опытными товарищами работает Юрий Афонин. Ему 42 года, он великолепный, грамотный, толковый, очень интересный, современный человек, знает новейшие технологии.Такой страной, как наша, нельзя управлять, сидя в Москве или в Сочи. Надо знать каждый регион. Отличий Якутии от Дагестана больше, чем Финляндии от Испании. Юрий Афонин уже побывал в 80 из 85 регионов России.Дмитрий Новиков – один из лучших идеологов сегодня. Я вас приглашаю на очередной пленум, который посвящен проблемам информационно-пропагандистской работы в условиях гибридной войны. Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ. Прошел огни и воды, блестяще выступает на телевидении и на радио. У меня классные ребята.- Товарищ генеральный секретарь, кадры, как говорили товарищ Ленин и товарищ Сталин, решают все.- Есть по-другому еще эта формула. Кадры решили – и все! Поэтому нужны умные и талантливые кадры.- И можете назвать еще какие-то кандидатуры?- Допустим, Александр Ивачев на Урале – великолепный и толковый человек. 35 лет всего. Анатолий Долгачев на Дальнем Востоке, он на пару лет старше. Маша у нас работает на Алтае, великолепный труженик и симпатичная женщина.- Мы писали про нее.- Достойная мать.У нас Георгий работает секретарем в Пензе. На мой взгляд, один из перспективных работников. Горжусь этим.Молодые и хорошие ребята Володя Исаков и Маша Дробот – возглавляет пионерское и комсомольское направление. Толковые люди.Короче, у нас выросла целая плеяда и я горжусь ими.