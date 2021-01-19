Футболисты московского \\"Спартака\\" продолжают тренироваться на зимних сборах в ОАЭ. Команда под началом Доменико Тедеско продолжает готовиться ко второй части сезона в РПЛ. Главная новость последних дней - в команду прибыл полузащитник Йоррит Хендрикс. Голландец подписал контракт и готов будет сыграть скоро за новый клуб - до этого он всю карьеру играл в ПСВ. Но, как говорят, в компании Хендрикса может оказаться еще и Куинси Промес, ранее выступавший с блеском за \\"Спартак\\" с 2014 по 2018 годы.- У меня был отличный первый день. Я хорошо поработал в зале перед тренировкой. Здорово быть на поле со всеми парнями, наконец мы познакомились, узнал их поближе, - говорит в своем первом интервью клубной пресс-службе Хендрикс.Более того, голландец сказал и о личной встрече с Доменико Тедеско:- Мы увиделись в отеле перед моим медосмотром, пообщались. Он сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак» и что вместе мы добьемся многого.Атакующий полузащитник \\"Спартака\\" Педро Роша вернулся в команду уже при новом тренере. И перед началом сборов бразилец познакомился с Доменико Тедеско. Как сказал игрок, они прекрасно поговорили с немецким специалистов:- Хорошо прошло. До этого мы не были знакомы, уже пообщались, он произвел очень приятное впечатление. Надеюсь, что наши отношения будут только налаживаться.Даже более того - Педро Роша заявил о желании получше изучить русский язык. Благо что в команде сейчас уже нет много игроков, которые говорят на португальском. Но зато есть Понсе, говорящий на испанском языке.При этом, есть и подробности о состоянии здоровья игроков. Так, Айртон вернулся к тренировкам в общей группе, а вот полузащитник Алекс Крал - работал по индивидуальной программе, сообщает ТАСС.Как ожидается, первый товарищеский матч на сборах в ОАЭ \\"Спартак\\" проведет 30 января против узбекского \\"Пахтакора\\".