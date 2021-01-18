Дружный хор обеспокоенных судьбой Алексея Навального, на которую они требуют повлиять через антироссийские санкции, вполне ожидаем. Алгоритм официальных заявлений представителей «просвещенного Запада» уже давно привычен и прогнозируем. Сначала идут карманные подпевалы-лимитрофы, типа Украины, затем представители угнетаемых народов в лице «изгнанницы» Светланы Тихановской, потом прибалтийская троица, ну а за ними уже чиновники, весом повыше, от глав министров иностранных дел стран ЕС до главы НАТО.И у всех-то до колик в печенках душа болит за «узника совести» (да, забыл в алгоритме про заявление Хьюман Райтс Уотч), за состояние российской Фемиды в частности и прав человека в целом. И каждый норовит совет дать, как быстро Алексея Навального надо выпустит из застенков – от «срочно» до «немедленно».Только на языке того самого «просвещенного Запада» это называется вмешательством во внутренние дела государства. Почему бы не потребовать от Вашингтона срочно или немедленно освободить всех задержанных за мирную экскурсию по Капитолию? Или это другое? И когда речь идет об опекаемом США агенте, но про принципы суверенитета можно на время забыть?Если отбросить эмоции, то Навальный совершил преступление и был за него осужден условно. И за прошлый год, находясь в России, шесть раз нарушил условия испытательного срока. К слову, внимательно изучить решение ЕСПЧ по его делу (а не поверить Алексею на слово), то в нем нет ни слова о том, что Навальный невиновен или что приговор признан незаконным. И уж тем более там нет выводов о политической ангажированности дела «Ив Роше».ЕСПЧ просто не увидел разницы между вменяемым мошенничеством и рядовой коммерческой деятельностью и отметил, что справедливость судопроизводства была нарушена. И констатировал, что по российскому законодательству братья Навальные имеют право на повторное рассмотрение.Ну так Верховный суд его и провел, не найдя причин для изменения наказания. При этом все присужденные ЕСПЧ компенсации им были выплачены, никаких долгов у российской Фемиды перед Навальным нет. А вот у него есть.Примечательно, что громче всех в этом хоре «поют» те, кому и напугать нас нечем. Шпроты мы и так не закупаем, уголь и газ через Прибалтику транзитом не идут, порты мы свои открыли… Белорусы – и те уже рассматривают свою логистику в обход этих злобных соседей.А вы, дорогие поборники справедливости, для начала разберитесь у себя с правами русских, а потом приходите нас поучать.