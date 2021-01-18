Певец Джастин Тимберлейк и его жена, актриса Джессика Билл стали родителями во второй раз. Супруги долго держали эту новость в секрете. Слухи о том, что у Джессики родился ребенок, появились минувшим летом. Однако звездная пара не комментировала и не подтверждала их. И вот теперь в том, что у них в семействе случилось пополнение, признался счастливый отец. 39-летний Джастин рассказал об этом во время своего онлайн-выступления на ТВ-шоу Эллен Дедженерес.Актер сообщил, что стал отцом мальчика, и рассекретил его имя.- Его зовут Финес. Он потрясающий и такой милый. Никто не спит. Но мы в восторге и очень счастливы, - рассказал музыкант.Когда Эллен поинтересовалась у него, каково это — быть родителями двоих детей, Джастин пошутил:- Мы больше не видим друг друга. Это очень весело. Я думаю, здесь нужно следовать поговорке «Переходи от защиты к разговору начистоту очень быстро». Это здорово. Сайлас очень взволнован, - упомянул Тимберлейк своего старшего сына.Скрывать беременность и прятаться от папарацци Джессике не пришлось: из-за пандемии коронавируса она почти все время проводила дома на самоизоляции.Супруги поженились в 2012 году, их старшему сыну Сайласу в этом году исполнится шесть лет. Кстати, свадьба Тимберлейка и Бил стала самой дорогой в истории Голливуда - дороже обошлось только бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Роскошная церемония прошла на юге Италии в провинции Бриндизи. На свадьбу молодожёны потратили почти 6,5 млн. долларов. Подробности предстоящего торжества Джессика и Джастин держали в секрете даже от гостей. Жених и невеста оплатили приглашенным перелет на юг Италии и предупредили, что празднование продлится неделю. Для этого пара сняла целое поместье. Для сравнения, свадьба Тома Круза и Кэти Холмс, которая так же прошла в Италии в 2006 году, стоила 3,5 млн. долларов. Свадьба Брэда Питта и Дженнифер Энистон - 1 млн. долларов, бракосочетание Майкла Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс - 1,5 млн. долларов. Возможно, рекорд Джессики и Джастина могла бы побить Дженнифер Лопес. Певица и ее жених Алекс Родригес тоже собирались устроить бракосочетание в Италии. Но из-за пандемии Джей Ло вынуждена была отменить свадьбу, потеряв, по ее словам, кучу денег.До встречи с Джессикой (их отношения начались в 2007 году) Тимберлейк крутил романы со многими знаменитым девушками, в том числе с Кэмерон Диас и с Бритни Спирс. В браке он вел себя безупречно, пока в ноябре 2019 года не разразился скандал. Папарацци сфотографировали актера с партнершей по фильму Алишей Уэйнрайт. Парочка флиртовала в баре после очередного съемочного дня в Новом Орлеане. Все СМИ тогда написали, что Тимберлейк изменяет жене. Их брак чуть не рухнул. Спустя пару недель актер опубликовал в Инстаграме покаянный пост.- Несколько недель назад я совершил серьезную ошибку, однако разрешите мне все прояснить — между мной и моей партнершей по фильму ничего не было. Я слишком много выпил той ночью и сейчас очень сожалею из-за своего поведения. Это не тот пример, который я хотел бы показать сыну. Я прошу прощения у жены и семьи за эту позорную ситуацию, — написал Тимберлейк.