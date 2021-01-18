После того, как в понедельник, 18 января 2021 года, официально было принято решение перенести чемпионат мира по хоккею из Минска, возник вопрос. А где может пройти ЧМ по хоккею 2021 теперь? Изначально турнир предлагалось разделить между Минском и Ригой. Однако теперь же осталась только одна Латвия. Что дальше? Есть три варианта проведения соревнований 2021 года. Но официально еще ничего не решено.Первое - турнир пройдет только в Латвии и тогда Риге придется самой выкручиваться, чтобы провести все поединки турнира. Потянет ли такую нагрузку одна страна, не известно. Для ИИХФ это риск.Второе - турнир пройдет в Дании и Латвии. Это второй возможный вариант. Датчане проводили турнир в 2018 году и те соревнования подарили громкую сенсацию - Швейцария стал вице-чемпионом мира, повторив свой успех 2013 года. Организация турнира в двух странах поможет избежать сверхнагрузки на один город.Третий вариант - это комбинированный турнир Латвии и Словакии. Словаки проводили уже не раз соревнования такого ранга, последнее из которых было весной 2019 года. А до того - весной 2011 года. Так что здесь опыт проведения турниров есть. И как в варианте с Данией - тогда получится \\"разгрузить\\" Ригу.Четвертый вариант - это вовсе отменить турнир. Но на этот шаг врядли пойдут, поскольку тогда придется покрывать немалое число расходов. А второй год подряд лишаться турнира для Международной федерации хоккея будет крайне напряжно.В общем, для Международной федерации хоккея ситуация достаточно сложная. И официально о новой локации ЧМ-2021 по хоккею.