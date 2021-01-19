В 2020-м году посланцы Росстата посетили 60 тысяч домохозяйств (как семей, так и граждан-одиночек) во всех регионах и уголках нашей страны. Людям задавали самые насущные вопросы, которые большинство из нас обсуждает на кухнях и в соцсетях. Как вы себя чувствуете? Делаете ли зарядку, в спортзал ходите? Курите или удалось бросить? По итогам анкетирования выяснилось немало любопытного. «Комсомолка» выбрала самые яркие и показательные итоги масштабного исследования Росстата.Сбор данных проводился в период с 8 марта по 1 сентября 2020 года. На вопрос «как вы оцениваете свое состояние здоровья?» жители нашей страны ответили так:- Очень хорошо - 9,6%- Хорошо - 47,4%- Удовлетворительно - 35,3%- Плохо - 6,9%- Очень плохо - 0,8%- Затрудняюсь ответить: 0,1%! В целом большинство россиян до выхода на пенсию считают свое здоровье «хорошим» (60-65%), а в пенсионном возрасте - удовлетворительным, на троечку (63%).В расцвете сил - когда показатель хорошего здоровья выше среднего (от 52 до 65%) взрослые жители нашей страны чувствуют себя в возрасте от 19 до 49 лет. При этом чемпионы по хорошему самочувствию (70%!) граждане 25-29 лет.В ТЕМУСмотрим на жизнь через очки и линзыСпециалисты посчитали нужным опросить, сколько россиян носят очки или контактные линзы. Выяснилось, что:- мужчины - 41%- женщины - 57%! Несмотря на то, что мы привыкли представлять горожан вечными сидельцами у компьютера, среди сельских жителей очкариков и носителей линз оказалось больше: 44% мужчин и 59,5% женщин. В то время как среди городского населения 40% и 56% соответственно. Не исключено, что обитатели городов чаще избавляют от дефектов зрения с помощью операций.В здравоохранении этот показатель называется «Высокая приверженность здоровому образу жизни».«Исходя из методики Росстата, человек может считать себя таким, если строго соблюдает несколько условий», - поясняет эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль. А именно:- не курит,- употребляет не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно,- уделяет физнагрузкам не менее 150 минут в неделю при умеренной интенсивности (обычная ходьба) либо 75 минут высокоинтенсивным нагрузкам (бег, занятия на тренажерах, плавание быстрым стилем и т.п.),- употребляет не более 5 г соли в сутки (включая соль в блюдах, съедаемых за день),- не злоупотребляет алкоголем.Свою высокую приверженность ЗОЖ, то есть соблюдение всех этих пунктов, подтвердили… практически единицы: в среднем по России 5% мужчин и 8% женщин.Но! Цифры радикально отличаются в разных регионах страны. Так, путем подсчетов можно выделить «великолепную пятерку» регионов-лидеров, где народ ценит ЗОЖ ощутимо больше, чем говорят средние показатели.! Топ-5 регионов лидеров по высокой приверженности ЗОЖ:1. Ингушетия - 37% населения (и мужчины, и женщины)2. Город федерального значения Севастополь - 26,5% (27% мужчины, 26% женщины)3. Северная Осетия-Алания - 20,5% (18% мужчины, 23% женщины)4. Татарстан: 18% (14% мужчины, 22% женщины)5. Республика Адыгея - 14,5% (14% мужчины, 15% женщины)А что столичные жители? В Москве показатели даже ниже среднего по стране: 4,9% (4,2% мужчины, 5,6% женщины). В Питере чуть повыше московских, но тоже не фонтан: 5,9% (4,3% мужчины, 7,4% женщины).КСТАТИА диспансеризацию проходили?Побывали ли вы на таком комплексном медосмотре за последние два года, поинтересовались у респондентов.- 52,3% ответили «да»- 47,5% - «нет»- 0,17% отказались признаваться.По этой теме организаторы исследования выясняли несколько нюансов.- Занимаетесь ли вы физкультурой и спортом самостоятельно? - «Да» ответили 25% мужчин и 22% женщин.! В городе приверженцев утренней гимнастики и самостоятельных тренировок оказалось больше, чем на селе: 26% мужчин и 23% женщин против 23% и 21% соответственно.- Ходите ли вы для поддержания формы в фитнес-клубы, на специальные группы здоровья или другие организованные виды занятий спортом? - В среднем по России так поступают 16% мужчин и 13% женщин. В городе, опять же, ощутимо больше, чем в селах и деревнях: 18% среди горожан мужского пола, 15% - среди женского. В сельской местности эти показатели намного ниже: в два - два с половиной раза, 9% среди мужчин и 6% среди женщин.- Занимаетесь ли вы интеллектуальными видами спорта (шашки, шахматы, компьютерный спорт)? - наконец, поинтересовались интервьюеры.- «Да» говорят 8% мужчин и 2% женщин. В городе таких джентльменов больше: 9%, в то время как на селе 7%. Женщин примерно одинаково.Многочисленные исследования показывают, что одно из главных правил здорового питания - употребление овощей и фруктов. Эти дары природы несут море положительных эффектов для организма - начиная с обогащения витаминами, снижения веса и заканчивая профилактикой рака. Норма по международным данным - не менее 400 г фруктов и овощей (исключая картофель) ежедневно.- А вы соблюдаете эту норму? - спросили авторы исследования россиян.Увы, «да» смогли ответить лишь 12% мужчин и 13% женщин. На селе показатели чуть выше: в среднем по 14% у обоих полов. А вот среди городского населения соблюдают важнейшую норму здорового питания 11% мужчин и 13% женщин.На вопрос «курите ли вы» получены такие ответы:- Да, ежедневно - 18,9%- Не каждый день (периодически) - 2,6%- Нет, совсем не курю - 78%- «Не скажу» - 0,31%! Больше всего курильщиков - 28% дымящих ежедневно - в возрасте 40-44 летНасколько итоги опроса россиян соответствуют реальной картине- В отчете Росстата люди оценивают свое состояние здоровья субъективно. Однако предыдущие исследования, где использовались объективные методы оценки, подтверждают, что, по сути, все так и есть, - отмечает эксперт по общественному здравоохранению, профессор Артем Гиль. - В целом, российские показатели состояния здоровья граждан находятся на среднем уровне - не высоком, но и не слишком низком.Данные о прохождении диспансеризации, боюсь, окажутся далеки от реальности, если посмотреть не на средний показатель по стране, а по разным группам населения. Очевидно, что работающих граждан, особенно мужчин молодого и среднего возраста крайне сложно заставить пойти в поликлинику. Лучше всего откликаются на диспансеризацию пожилые женщины. Думаю, на их долю и приходится основной вклад в полученную цифру.Уровень приверженности здоровому образу жизни у жителей нашей страны пока, конечно, очень низкий. При этом Росстат считает идеалом соблюдение не таких уж сложных условий. Так, допускается употребление алкоголя - не более 168 г чистого этанола в неделю для мужчин и не более 84 г в неделю для женщин. Сегодняшние стандарты ВОЗ гораздо строже - по последним данным идеальный ЗОЖ предусматривает полное исключение алкоголя. Поскольку уже четко доказано, что безопасных доз нет, спирт имеет токсичное действие на клеточном уровне, может повреждать ДНК, вызывая опасные мутации.Если говорить о регионах-лидерах по здоровому образу жизни, то основная доля приходится на кавказские республики, и это не удивительно. Там наименьшее количество населения употребляет алкоголь и табак - это связано прежде всего с исламской религией и культурными особенностями. В топ-пятерке также Севастополь, где своя специфика. В нем расположена военно-морская база, традиционно много военных, которые следят за здоровьем. Плюс город неплохо финансируется, и это тоже влияет на уровень жизни, включая отношение к ЗОЖ. Татарстан также в числе лидеров благодаря своим культурным особенностям (влияют на питание, ограничение алкоголя, табака) и экономическому благополучию, высокому уровню жизни.Овощей и фруктов мы едим недостаточно, что можно объяснить во многом сезонностью урожая и невысокими доходами населения. Зимой и ранней весной своих плодов уже мало, а на покупку импортных у людей не хватает денег.Показатели курения в отчете Росстата оказались феноменально низкими для России. Если сложить тех, кто употребляет табак постоянно и периодически, получится чуть больше 20%. К сожалению, такая радужная картина связана не с массовым отказом наших граждан от вредной привычки, а с особенностями подсчетов. Не буду углубляться в методологические тонкости, скажу только, что по данным недавних исследований достоверно известно: среди мужчин в нашей стране курят более 45%. Среди женщин - около 20%.Чего нам не хватает для здорового долголетияГенетик, геронтолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями Института биологии Коми и Московского Физтеха, доктор биологических наук Алексей Москалев.- К сожалению, самоощущение здоровья - оценка «хорошо» у значительного количества опрошенных - не очень соответствует тревожной статистике роста хронической заболеваемости и смертности в нашей стране.К печальным итогам можно отнести недостаток растительных продуктов в питании россиян. Масштабные наблюдения показывают, что употребление не менее 3 порций овощей и 2 порций фруктов в день способно значительно снизить риски смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний (это две ведущие причины преждевременного ухода из жизни россиян. - Ред.). Овощи и зелень лучше добавлять в каждый прием пищи.Что касается физической активности, то хотя бы 75 мин кардионагрузок средней интенсивности в неделю и пара занятий силовыми тренировками надежно повысит эффективность иммунной системы, что сейчас наиболее актуально. А также снизит онкологические и кардио-респираторные риски.