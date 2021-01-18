В воскресенье на телеканале «Россия 1» стартовал 12-й сезон всенародно любимого шоу «Танцы со звёздами», где знаменитости соревнуются в хореографии в парах с профессионалами. Показать, на что способны, на этот раз решились Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев, Сергей Лазарев, бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян, рэпер ST и другие артисты. Но, пожалуй, больше других в первом выпуске зрителей впечатлили актриса Катерина Шпица и ее партнёр Максим Щепкин, зажигательная самбы которых завершилась поцелуем.О том, как ей далось выступление в прямом эфире, и что осталось за кадром, Шпица рассказала kp.ru на светской кинопремьере комедии «День города», в которой она сыграла главную роль. Звезда призналась, что пришла на мероприятие голодной и уставшей, а выглядит свежо лишь благодаря кудесникам-визажистам.- Я сегодня так торопилась, так переживала, что не успею на премьеру, а в итоге пришла одной из первых, - рассказала актриса. - У меня ведь каждый день репетиции в проекте «Танцы со звёздами». Мы с Мишей познакомились 23 декабря, а уже на следующий день нам начали ставить танец. Это делается не один день, а в среднем, три. С тех пор продолжаем тренироваться. Выходные у нас были только 31 декабря и 1 января, а также 13 января. Все остальное время мы репетировали каждый день по 3-4 часа.- И как ощущения после первого выпуска? - поинтересовалась «КП».- Классные! Все прошло намного легче, чем я предполагала. Я по жизни перфекционист, и мне важно, чтобы я была уверена в том, что делаю. Я от всех требую компетентности, вот и к себе предъявляю аналогичные требования. Знаете, я думала, что буду волноваться из-за прямого эфира, но в конце концов совершенно об этом забыла. Ощущения оказались такие же, что и во время спектакля. Только там играешь для зрителя в зале, а здесь на тебя смотрят телезрители всей страны. И нет права на ошибку.- За что переживали больше всего? Не боялись забыть движения?- Больше всего я всегда переживаю за свои нервы, потому что волнение мешает выдать свой максимум. Ноги перестают слушаться и начинают предательски дрожать. Я никогда не бываю довольна на 100 процентов, и член жюри Николай Цискаридзе очень справедливо заметил, что я отработала только на 2/3 от того, что ещё могу. Я очень благодарна этой высокой оценке. Ведь если в первом выпуске шоу показать 2/3 своих возможностей, то что будет дальше, когда мы полностью раскроемся? Очень надеюсь, что смогу разогнаться!- Все обратили внимание на ваш поцелуй с партнером в финале танца. Признайтесь, режиссёр заставил целоваться?- Ну почему заставил... Поцелуй, кстати, получился совершенно случайно. Более того, пока Миша мне не сказал, что на сцене это произошло, я даже не понимала! Ведь на репетициях мы проигрывали другой вариант: я должна была подразнить партнера и улететь от него. Мне казалось, что так и произошло. Но видимо, на стрессе меня так околдовало, что все случилось иначе. Что ж, это было интересно!- Кто ваши самые сильные соперники - Гусева, Лазарев, может, Давид Манукян, он все-таки профессионально занимался танцами?- Я об этом вообще не думаю! Для меня самый сильный соперник - это всегда я сама!Напомним, 35-летняя Катерина Шпица была замужем за актером Константином Адаевым, от которого воспитывает восьмилетнего сына Германа. После развода за красавицей-актрисой ухаживал режиссёр Марюс Вайсберг, а пару лет назад звезда прямо во время спектакля «Ромео и Джульетта» получила предложение руки и сердца от владельца фитнес-клубов Руслана Панова. Однако, в ЗАГС невеста пока не торопится, так как считает штамп в паспорте лишь формальностью.