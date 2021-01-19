Несколько месяцев назад жизнь бывшей жены Андрея Аршавина разделилась на до и после. Алисе Казиминой диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи. Теперь каждое утро многодетной мамы начинается с уколов. Только они способны избавить ее от постоянных болей.Бывшая жена Андрея Аршавина тяжело больна. Алиса Казьмина попала на операционный стол в критическом состоянии. У нее развился аутоиммунный некроз. Ей сделали несколько операций, которые дали лишь временную ремиссию и мнимое облегчение. \\"Мне диагностировали аутоиммунный некроз лобной пазухи, клиновидной, решетчатой. Мы долго не могли найти доктора, который во всем бы разобрался. А болезнь разрушила и разрезала челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри. Неопределенность по сей день, что будет со мной дальше\\", - честно говорит 38-летняя Алиса Аршавина.В канун Крещения 19 января 2020 года она решила показать честное фото. Многодетная мама снялась с дочками у елки. Женщина впервые не стала прятать лицо, показав на нем опухоль, из-за которой ее нос сместился. \\"Зимняя сказка. С детьми, слезами и переполненными чувствами слез, улыбок. И хочется сегодня чуда. Хочется, чтобы дети увидели меня здоровой и счастливой. Пусть не сегодня. Всех с Крещением\\", - написала Казьмина.А потом опубликовала еще фото с трогательной подписью: \\"Лежу. Сижу. Поклонилась. Кверху руки, помолилась. Помоги мне и моим детям пройти все эти испытания. Или просто принять. С праздником милые, добрые люди\\".В этот трудный час ее поддерживают мама и первый супруг Алексей, от которого она ушла вместе с двумя детьми к Аршавину. Бизнесмен, кстати, давно счастливо женат, но при этом не бросил мать своих детей в беде.\\"Леша помог во всем - с докторами, с детьми... Очень жалею, что рассталась с Лешей. С ним я цвела, со мной такого точно бы не случилось. Он был опорой. Это была семья, где до старости счастливо жили бы с детьми, родителями и компаниями друзей. Прости, Леша, меня. Ушла, не зная, что я лишь кубок, который забрали, и разрушили твою семью. А потом сломали жизнь твоим детям, мне, бросили в нищету, болезнь и страдания\\", - заявила измученная женщина.Напомним, Андрей Аршавин официально был женат лишь однажды. В 2016 году он повел под венец Алису Казьмину, с которой встречался несколько лет. Они познакомились в Лондоне, где эффектная шатенка пробовала себя в качестве модели. Именно ради нее спортсмен бросил беременную Юлию Барановскую. От футболиста Алиса родила дочь Есению. Однако общий ребенок не помог спасти отношения. Супруги развелись в августе 2018 года. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных измен футболиста.