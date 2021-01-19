По заявлению главы Евросовета Шарля Мишеля, лидеры государств Евросоюза планируют рассмотреть вопрос о введении паспортов иммунизации от коронавируса, на основании которых путешественники смогут совершать международные поездки.Мишель отметил, что тотальное использование сертификатов вакцинации является «очень чувствительной темой», поскольку граждане ЕС могут воспринять это в качестве принуждения к обязательным прививкам. В то же время данная мера должна помочь в сдерживании опасной инфекции.Согласно имеющейся информации, рассмотрение вопроса может пройти уже 21 января.Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала отказаться от идеи введения «ковид-паспортов» на том основании, что пока не доказано влияние вакцинации на снижение уровня передачи коронавируса.Кроме того, стартовавшая в Евросоюзе в конце декабря прививочная кампания сможет на первом этапе обеспечить иммунизацию лишь очень небольшого количества граждан из наиболее приоритетных групп.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Германии для нарушителей карантина и ковид-диссидентов открывают тюрьмуЗаключение станет последней мерой после предупреждения и штрафа (подробности)