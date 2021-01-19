О том, кто такой Марк Цукерберг (мультимиллиардер и владелец социальной сети Facebook) знают, наверное, практически все. А вот о его жене Присцилле Чан известно мало и далеко не каждому знакомы факты из ее биографии.Присцилла выросла в, мягко говоря, небогатой семье: ее родственники – этнические китайцы, эмигрировавшие в Америку из военного Сайгона вместе с вьетнамскими беженцами. Бабушки и дедушки Присциллы так и не смогли выучить английский, и девочка была для всей семьи проводником в окружающий мир.Семья была бедна, жила в пригороде Бостона, никто в ней не имел образования, и с детства Присцилла решила, что сумеет все изменить, поступив в Гарвард.В школе Присцилла увлеклась науками, стала изучать робототехнику и поступила в заветный Гарвард на биологический факультет.Это был несомненный успех, но девушка была слишком строга к себе: «Я хотела быть умной, но я не была умной. И я знала, что не вписываюсь. Мне казалось, что, черт возьми, мне здесь не место. И я на самом деле заполнила документы об уходе. Я готова была уйти».На одной из студенческих вечеринок Присцилла познакомилась со студентом, которого отчислили из университета, и он пришел попрощаться со своими сокурсниками. Это был Марк Цукерберг, никому тогда не известный молодой человек.С того дня Марк и Присцилла не разлучались, и до свадьбы в 2012 году встречались десять лет.Самое смешное, никто из полусотни приглашенных на торжество друзей понятия не имел, что их пригласили на бракосочетание: в открытке было сказано лишь о получении Присциллой докторской степени, что пара якобы и собиралась отметить.Через три года после свадьбы в семье появилась старшая дочка Макс, а еще через два года – младшая, Август.Пока Марк Цукерберг стремительно взлетал вверх в списке самых богатых людей мира, Присцилла Чан строила карьеру биолога и детского врача. Жена миллиардера вовсе не желает жить в роскоши, ее цель – помогать тем, кому трудно.Каждый год семья Цукербергов жертвует огромные деньги на благотворительность – в помощь детям-сиротам и бедным семьям.Основанный Присциллой благотворительный фонд занимается развитием медицины и образования, а также усовершенствованием системы уголовного права.Присцилла умеет быть благодарным человеком: «Меня вдохновляют труд и усилия тех людей, которые приняли мою семью в этой стране. Я навсегда остаюсь им должна!»Цукерберги не хвастают элитной недвижимостью, не носят дорогую брендовую одежду, не гонятся за модой, живут довольно скромно. По их утверждению, деньги для них - лишь средство достижения целей помощи миру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе родись красивой: на ком женятся миллиардерыКак выглядят супруги самых богатых и влиятельных людей планеты (подробности)