В понедельник, 18 января, не стало народного артиста России, композитора, пианиста Алексея Евсюкова, который 40 лет был бессменным аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона.Алексей Павлович исколесил с Иосифом Давыдовичем половину Земного шара. Кроме поездок по всему СССР это были и концерты перед советскими воинами в Афганистане, и страны Африки, и Вьетнам, и даже Австралия......В нашей «фронтовой бригаде Кобзона» (в «репертуаре» которой было 9 поездок в борющийся Донбасс и один полёт в Сирию, когда там ещё шли боевые действия) - Евсюков был своего рода «старшиной».Нас с фотокором Володей Веленгуриным он всегда неизменно встречал песней:- С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом,Сквозь огонь и вьюгу мы прошли...Как и Кобзон, Евсюков абсолютно равнодушно взирал на воронки, которые нередко попадались нам на пути, пока мы передвигались (а на это уходило по три - четыре - пять часов) по «фронтовым дорогам» - от Донецка до Луганска или наоборот. Как и наш главный Герой, он не слышал канонады: в его душе и в его сердце была только музыка. Это громкие слова, но - это было так.В нашей «гастрольной компании», как мы сами, наверное, себя ещё называли, менялись артисты, но всегда был Евсюков. Даже когда Иосиф Давыдович выезжал с оркестром - Алексей Павлович был рядом. Ну, во-первых, во время многочасовых концертов музыканты уставали, а Кобзон - нет, и тогда за рояль садился аккомпаниатор. Во-вторых, Иосифу Давыдовичу рядом с ним было... Нет, «спокойнее» - это не то определение, великий певец всегда на сцене чувствовал себя уверенно. Может быть, с Евсюковым Кобзону было уютнее?Он обычно располагался в гримерке Кобзона. (Журналисты «Комсомолки» селились в гримерках рядом, чтобы не мешать.)Он, как и Кобзон, всегда возил с собой концертный костюм и на сцене выглядел безукоризненно.И ещё одна удивительная черта меня всегда поражала в Евсюкове: он был очень скромным человеком. Никогда не просился в машину «маршала эстрады» - в отличие от автора этих строк. (Впрочем, я делал это по работе. Хотя, в последнее время Иосиф Давыдович перестал меня брать с собой - говорил, что я мешаю ему своими вопросами репетировать - а он, пока мы ехали, всегда просил водителя ставить диск со своими песнями - и по пути их тихонько напевал.)Как-то я спросил у Кобзона - почему он на концертах не исполняет пронзительную песню Владимира Минули «Ты же выжил, солдат»? И уже в следующей поездке увидел в руках Иосифа Давыдовича распечатку со словами этой песни: он знал, конечно, ее наизусть, но перед концертом всегда пробегал текст. Евсюков же часто обходился без нот. Он с ходу мог сыграть любую композицию из репертуара Мэтра. А их, говорят, было порядка 3 000 (трёх тысяч)!Алексей Павлович много мне рассказывал историй о моем любимом Герое. (Некоторые из них вы можете прочитать внизу, сразу под этим текстом.)Иосиф Давыдович был человеком эмоциональным - мог и поворчать на некоторых участников нашей «фронтовой бригады». Но только не на Евсюкова. Мне кажется, Кобзон гордился, что работал с Алексеем Павловичем.Однажды в каком-то интервью я назвал Евсюкова другом Кобзона. А он мне сказал (с иронией, конечно): «Это вы - друзья».А когда Иосифа Давыдовича не стало, как-то произнёс при встрече: «Я рос без отца. Теперь вы понимаете, кого я потерял?» На глазах у него были слёзы.И последние наши встречи с легендарным музыкантом были связаны с памятью о великом певце: на открытии мемориальной доски - на здании Российской академии музыки имени Гнесиных в марте 2020-го.А потом мы виделись на Востряковском кладбище, у утопающей в цветах могилы Иосифа Кобзона - 30 августа 2020-го, во вторую годовщину его ухода....Прощайте, Алексей Павлович. Ваши с Иосифом Давыдовичем песни мы никогда не забудем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлексей Евсюков, композитор, народный артист РФ: Иосиф Кобзон пел, даже когда был пожар, землетрясение и рвались снаряды17 апреля аккомпаниатор великого певца с 40-летним стажем отмечает 70-летие (подробности)