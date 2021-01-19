На территории Главного храма Вооруженных Сил России впервые состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднику Святого Богоявления — Крещения. Храм и прилегающая территория украшены яркой иллюминацией.- Ключарь Патриаршего собора протоиерей Александр Солдатенков в ночь на 19 января совершил торжественное освящение купели (Иордани) на Соборной площади храма. Каждый желающий смог окунуться в освященную купель. Температура воды держалась на уровне от +3 до +5 градусов, а температура воздуха опустилась до -21 градуса, - сообщает Минобороны России.Возле купелей военнослужащие оборудовали специальные палатки, в которых гости могли согреться после погружения и попить чайку. Для обеспечения безопасности было организовано дежурство медиков и спасателей.В честь Крещения утром 19 января в храме состоялась праздничная Божественная литургия. По окончанию литургии совершили Великое освящение воды. Набрать освященную воду может каждый желающий.А уже в полдень на соборной площади состоится праздничный концерт, посвященный Крещенским гуляниям, где выступят коллективы военного ведомства.Кстати, на прихрамовой территории продолжается зимний фестиваль. Для посетителей организовано несколько зон отдыха - тюбинговый спуск, длинной более 50 метров, ледовый каток площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, работает кухня. Кроме того, гости фестиваля могут посетить мультимедийную галерею \\"Дорога памяти\\". Зимний фестиваль уже посетили около 360 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач рассказала, кому смертельно опасно окунаться в прорубьКрещение в этом году проходит при экстремальных морозах (подробности)