Провал российских клубов в еврокубках не мог остаться без последствий. Еще осенью было понятно, что в российском футболе очень скоро взорвутся реформы – слишком велико было разочарование от унижения «Зенита», ЦСКА и «Локомотива», а ранее «Динамо» и «Ростова» в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Одно из самых простых и лежащих на поверхности решений – это сокращение Премьер-лиги.Сейчас в РПЛ 16 клубов. По одному из мнений, если лигу сократить до 12 команд, то матчей с более высоким и напряжением станет больше, и уровень турнира повысится. На самом деле это не так. Эффект будет обратным: два года, возможно, действительно за счет увеличения количество игр с вывеской «Спартак» - «Зенит» станет чуть интереснее. А затем российский футбол ждет стремительная деградация.Есть множество причин, почему сокращение РПЛ ускорит путь российского футбола к смерти.1. Идеология. Зачем государству такой футбол.Футбол в России существует во многом за счет государства, на деньги из бюджетов разного уровня. Да, это не очень хорошо, но факт остается фактом, что это именно так. И госфинансирование футбол получает не просто так. Глобально турнир «Чемпионат России по футболу» государству нужен для того, чтобы у страны был еще один повод считать себя цельной. Чтобы участвовать еще в одном глобальном деле, где увязаны и Москва, и Санкт-Петербург, и Чечня, и Башкирия, и Татарстан, и т.д. Где болельщики ездят по городам со своими командами, где есть спортивный туризм, где есть спортивная конкуренция между школами и академиями.Теперь давайте возьмем и отрежем от этого пирога «Уфу» и выкинем вместе с Башкирией за борт. Потом то же самое сделаем с «Уралом» и Свердловской областью. Туда же в корзину отправим Тульскую область и Сибирь. А потом государство задаст себе вопрос: а зачем ему такой футбол, в котором участвует всего несколько регионов? И тогда весь футбол ждет сокращение финансирования по цепочке от детских школ до региональных клубов. Так простое изменение состава РПЛ с 16 до 12 клубов может запустить обрушение всей системы.2. Сборная России. Кандидатов для нее станет еще меньшеДля большинства жителей страны футбол – это прежде всего сборная России. Многим все равно на то, как в чемпионате страны ЦСКА сыграет с «Локомотивом». Но очень важно как выступит на ЧМ или на Чемпионате Европы. Игроки для сборной России растут в клубах РПЛ. Но одно дело набирать кандидатов в сборную из 16 клубов, и совсем другое – в 12-ти командах. У нас и так состав сборной России собирается с огромным трудом, глубины нет никакой, конкуренции тоже. С 12 командами РПЛ ситуация только ухудшится.3. Краткосрочный эффект. Через несколько лет деградация продолжитсяНа какое-то время чемпионат с 12 командами действительно станет интереснее. Но через пару лет все привыкнут к постоянным матчам «Спартак» - «Зенит» и они превратятся в проходные игры. Уровень опять начнет падать, и что тогда делать? Сокращать чемпионат до 10 клубов? Потом до 8-ми?4. Чемпионат 12-ти клубов не будет стоить дороже. Денег нет, спонсоров тожеУ сокращенной Премьер-лиги вряд ли получится зарабатывать больше, чем сейчас. Доходы от телеправ не взлетят на порядок, или даже в несколько раз. Из ниоткуда не появится множество новых спонсоров. Все останется на том же уровне. А значит, и конкурентоспособность российского футбола в Лиге чемпионов и Лиге Европы не увеличится. Просто сами сократим себе лигу без особого смысла.В российском футболе всегда обожали простые «золотые» решения. Поменяли схему «весна-осень» на «осень-весна», и в ней должен был расцвести Росфутбол буйным цветом. Не расцвел. Думали, вот проведем чемпионат мира, понастроим к нему стадионов – и будут они забиты зрителями по самые проходы. А арены стоят пустыми. Вот теперь давайте сократим количества клубов - будет интереснее. Не будет. Потому что «золотых» решений не осталось. Чтобы российский футбол не умер насовсем, нужна другая работа.