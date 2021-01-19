Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что компенсирует Белоруссии расходы по подготовке к чемпионату мира по хоккею. Напомним, что Минск из-за политики лишился свой части турнира. По заявлению ИИХФ решение было принято «из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля федерации хоккея».Чемпионат мира был перенесен из Белоруссии под давлением европейских организаций и спонсоров турнира. Так они отреагировали на политические события, происходящие в стране после президентских выборов. Если бы ИИХФ не решилось бы перенести турнир из Минска, последствия могли стать еще более скандальными – часть хоккеистов или даже целые сборных могли объявить бойкот чемпионату мира по политическим причинам. В результате в понедельник было объявлено о том, что в конце мая – начале июня матчи ЧМ-2021 в Белоруссии не состоятся.Вместе с тем Минск выполнял все свои обязательства по подготовке к ЧМ-2021 и юридически не виноват в переносе. А значит должен получить компенсацию. Член совета IIHF Петр Бржиза заявил, что размер компенсации за перенос прописан в соответствующих контрактах, но конкретную сумму вычислят позже. При этом перенос ЧМ из Минска – это не страховой случай, а фактически решение организатора. Значит, страховые компании не будут платить за этот перенос.По оценке экспертов, перенос ЧМ-2021 из Белоруссии может обойтись ИИХФ в несколько десятков миллионов евро. И здесь заложены не только компенсация Минску, но траты на организацию турнира в другом городе. Пока неизвестно, где состоится «белорусская» часть турнира. Об этом будет объявлено позже.ЕЩЕ ПО ТЕМЕУ Беларуси забрали право проведения Чемпионата мира по хоккею: что сказано в заявлении Международной федерации и как принимали решение«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежно», - говорится в сообщении федерации (подробности)