Во вторник премьер Михаил Мишустин провел встречу с руководителями департаментов правительства. Часть департаментов появились недавно, они были образованы в ходе реформы госуправления. Вместо трех крупных структур - департамента здравоохранения и социального развития, департамента промышленности, энергетики и транспорта, а также департамента регионального развития и инфраструктуры - было образовано семь отдельных департаментов. Создано также сводно-аналитическое управление правительства, а департамент сопровождения законопроектной деятельности был преобразован в департамент сопровождения законопроектной деятельности и нормативно-правового регулирования.Мишустин представил коллегам глав новых департаментов: большинство из них перешли на работу в кабмин из министерств и госкомпаний.- В такие времена особенно важен профессиональный подход и четкость всех действий. Я на вас рассчитываю. Желаю вам сил, здоровья, устойчивости к неизбежным стрессам и реализации всех поставленных перед нами задач, - обратился к главам департаментов Мишустин.Премьер отметил, что каждый руководитель департамента должен осознавать личную ответственность за судьбы людей.- Нужно работать на результат, гибко и оперативно реагировать на вызовы. Это требует компетенции и слаженных действий все ветвей власти, - отметил премьер.Мишустин напомнил, что задача аппарата правительства - собирать и анализировать огромный массив данных, разрабатывать стратегию действий во всех сферах.- Я рассчитываю, что департаменты станут единым операционным офисом достижения результатов, в том числе и национальных целей развития, - заявил Мишустин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ аппарате правительства создадут семь новых департаментовМишустин утвердил изменения в структуре правительства (подробности).