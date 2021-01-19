В Сирии российские военнослужащие отметили праздник Крещения Господня на авиабазе Хмеймим. Они окунулись в очищенную и освященную воду, которую налили в специальные резервуары для ее хранения.- Несколько таких импровизированных купелей на 5000 литров в палатках установили военные инженеры. У нас этот праздник уже прочно вошел в традицию: выставляем купели в виде резервуаров для воды РДВ-5000 и выполняем задачи по энергообеспечению, - сообщил журналистам начальник инженерных войск группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии полковник Роман Бессмертный.После вечерней крещенской службы священник расположенного на территории авиабазы полевого храма освятил воду в них. Прибегать к таким мерам российским военным на авиабазе Хмеймим приходится каждый год, поскольку водоема на базе нет. В Сирии вообще плохо с водоемами и чистой водой. Особенно после войны.В Сирии сейчас сезон дождей и по местным меркам достаточно холодно, но температура даже самыми холодными ночами не падает до отрицательных значений. Но отсутствие крещенского мороза военным в Сирии компенсирует то, что омовение происходит рядом с местами, которые известны по библейским писаниям и считаются святыми для каждого христианина.- Каждый из нас запомнит, что он был в том месте, которое находится недалеко от места, где крестился Спаситель. Хотелось бы всем напомнить, что здесь находится вторая христианская святыня - это Синайская икона Божьей Матери. Все это рядышком, все это буквально недалеко от нас, - рассказал журналистам помощник командующего группировки войск ВС РФ в Сирии по работе с верующим личным составом протоиерей Михаил (Киселев).Крещенские купания военнослужащих проходят в это время повсеместно в России. В воинских частях открыты купели с водой, которая немного подогревается. Дело в том, что многие военнослужащие прошли вакцинацию, после которой медики рекомендуют не подвергать организм дополнительному стрессу.Подобные резервуары с водой установлены у главного храма ВС РФ в Подмосковье. У военнослужащих на военной базе в Абхазии был выбор: крещенские купания были организованы на территории соединения в специальных купелях, а также на прибрежной части военной базы на берегу Черного моря. А в Ставрополе офицеры управления 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отпраздновали Крещение Господне омовением в ледяной воде на территории природного заповедника \\"Холодные родники\\".После омовения где-то выдают горячий чай и солдатскую кашу, а где-то узвар и кутью.