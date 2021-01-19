84-летний Юрий Шеляпин - известная личность в мире строительства, в столице немало объектов, к созданию и реконструкции которых он приложил руку. В их число входят и проекты к Олимпиаде-80. Шеляпин отвечал за системы вентиляции конноспортивного комплекса \\"Битца\\", гостиницу \\"Спорт\\", торговый и выставочный комплексы на Красной Пресне, гребной канал в Крылатском и гостиницу \\"Молодежная\\" на Дмитровском шоссе. Кроме того, он участвовал в строительстве телецентра,в реконструкции мавзолея Ленина и зданий Кремля. Перечислять можно долго. Несколько лет назад Юрий Ефимович переехал в Конаковский район Тверской области и продолжил работать там.Именно под Тверью строитель и попал в аварию вечером 4 января. Шеляпин был за рулём, погодные условия и освещение на дороге оставляли желать лучшего. В какой-то момент Юрий Ефимович потерял управление над автомобилем и во что-то врезался, как это произошло водитель не успел толком понять. Сильный удар и боль путали сознание.— Машиной скорой помощи с 8 километра Котовского шоссе Тверской области в областную больницу города Твери был доставлен 84-летний мужчина после ДТП, у него диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, правоорбитальную гематому, закрытый перелом костей носа, ушибленные раны спинки носа, нижней губы, мягких тканей о обширные раны предплечий, — сообщил kp.ru источник.Несмотря на множественные телесные повреждения, Юрий отказался от лечения в тверской больнице и на следующее утро покинул медицинское учреждение. Но через 4 дня он обратился за помощью в Клинический госпиталь Лапино в Подмосковье. На этот раз помимо перечисленных выше травм, врачи обнаружили у известного строителя ещё и Covid-19. Сам пациент убеждён, что вирусом его заразили во время транспортировки с места ДТП в больницу.— Всё дело в том, что ковид я поймал уже когда меня везли в машине в больницу. До этого у меня всё было хорошо. Сейчас я нахожусь в Лапино, сегодня начался кашель, мне это не нравится, — рассказал архитектор.