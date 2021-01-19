Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор отметил, что данный документ является ключевым инструментом по борьбе с антисемитизмом в Европе.«Принципиально важно предоставить органам государственной власти четкие однозначно трактуемые руководящие принципы для внедрения определения IHRA с целью физической защиты еврейских общин от антисемитизма», – заявил Вячеслав Моше Кантор.Руководство содержит опыт применения определения антисемитизма и предлагает контрольный список мер для его эффективного использования в различных областях, включая деятельность правоохранительных, судебных и образовательных учреждений.«В течение многих лет мы привлекали внимание к данной проблеме, заключающейся в том, что прокуроры и полицейские не могут правильно выявлять антисемитские инциденты, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Этот документ, наконец, переводит определение IHRA в сферу практического применения».В опубликованном документе упоминаются некоторые европейские практики, связанные с применением определения антисемитизма – как, например, Практическое руководство по иудаизму для правоохранительных органов, опубликованное Агентством Европейского Союза по обучению правоохранительных органов (CEPOL) совместно с Центром по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК.Также президент ЕЕК отметил, что каждый из примеров использования руководства проиллюстрирован реальными задокументированными антисемитскими инцидентами в Европе. Документ представляет собой наглядное отражение жизненного опыта еврейских общин, сталкивающихся с проявлением ненависти.«Мы приветствуем публикацию этого руководства в то время, когда антисемитские теории заговора и нападения на евреев распространяются по всему континенту», – подчеркнул президент ЕЕК.* * *Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 году на четырёхлетний срок.Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/