Новость о том, что певица Юлия Началова якобы стала мамой после смерти, шокировала россиян. Одни искренне радуются тому, что суррогатная мама якобы родила сына возлюбленному артистки Вячеставу Кудре. Но другие боятся, что малыш, появившийся на свет из замороженной яйцеклетки покойной звезды, станет разменной монетой в борьбе за ее наследство.Последние годы жизни Юлия Началова встречалась с судьей Вячеславом Кудрей, который в свое время помогал ей отсудить квартиру у бывшего мужа Александра Фролова. Пара мечтала об общем ребенке. Юля якобы планировала воспользоваться услугами ЭКО, но не смогла осуществить свою мечту о малыше из-за проблем со здоровьем. Однако, как сообщил портал Super.ru, медики все-таки использовали замороженную яйцеклетку артистки. Суррогатная мама выносила и родила ребенка Юлии и Владислава.Как пишут осведомленные источники, сейчас мальчик живет с отцом и часто видится с бабушкой и дедушкой - родителями Началовой, а также своей сестрой Верой Алдониной. Якобы малыш очень похож на Юлию - мол, у него мамины глаза.Россияне, узнав такие подробности, бросились за разъяснениями к бывшей пиарщице певицы Анне Исаевой. Женщины, как известно, были близкими подругами. Началова называла помощницу \\"сестричкой\\".\\"Анна, я только что прочитала в новостях о том, что есть сын, который родился уже после смерти Юли, но использовали ее биологические клетки. Вячеслав Кудря воспитывает этого ребенка и родители Юли и Вера общаются и принимают участие в жизни сына. Это так? Есть ребенок?\\", \\"Мать моя женщина! У Юлечки, оказывается, маленький сын есть! Вот до чего техника дошла!\\", \\"Технически это возможно, насколько понимаю. Мало что ли таких детей?\\", \\"Наверное, когда-нибудь я привыкну к таким новостям... А пока ужас и шок\\", - пишут фолловеры.Другая часть аудитории настроена не так лояльно: \\"Ребенка заведомо лишили мамы\\", \\"Если это правда, то мир сошел с ума\\", \\"Зачем это все?\\", \\"Какое кощунство!\\", \\"Нужно было письменное согласие Юли на это\\".Нашлись и те, кто и вовсе предположил худшее. \\"Лишь бы потом как у Фриске не было, что не дает общение с ребенком бабушке и дедушке, которые сами остались без ребенка\\", \\"Какого же будет ребенку узнать, что он от мертвой мамы родился\\", \\"Он же явно ребенка сделал ради денег\\", \\"Это он, наверное, из за наследства певицы\\", \\"Потом будет претендовать на наследство, делить с Верочкой квартиру Юлии!\\", - осуждают пользователи соцсетей бывшего возлюбленного Началовой.Стоит отметить, что близкие певицы пока никак не комментируют сенсационную новость. Отец Виктор Васильевич бросает трубку, а друг артистки Александр Панайотов назвал информацию о появлении малыша на свет \\"полным бредом\\". \\"О, Господи! Я еще не читал новости, но это полный бред. Я бы ни за что не верил в это и вам не рекомендую. Я достаточно близко общаюсь с семьей и знаю, что этого просто не может быть. Никаким образом! Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что это чушь\\", - ответил певец на расспросы kp.ru.Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в Москве от остановки сердца в результате абсцесса. Артистку, которая много лет страдала от подагры и красной волчанки, госпитализировали 8 марта. У нее диагностировали повышенный уровень сахара в крови и раннюю стадию гангрены, которая развилась из-за ранки на ноге. Врачи больше недели боролись за жизнь певицы, которая впала в кому. Но спасти ее так и не удалось. Ее внезапная гибель шокировала как поклонников, так и друзей. 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь артистку провожали самые близкие родственники, друзья, поклонники и звезды шоу-бизнеса.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Это очень щепетильная история\\": врачи-репродуктологи пролили свет на рождение тайного сына НачаловойЭксперты рассказали kp.ru, возможно ли было рождение малыша от умершей мамы (подробности)Глаза, как у мамы: стало известно о сыне Юлии Началовой, рожденном после ее смертиРодные певицы пока никак не комментируют эту новость (подробности)