Мужская сборная России по гандболу уверенно стартовала на мировом первенстве, которое проходит в Египте.А ведь на нашу команду никто не ставил. Да и в стартовом матче сборная России не слишком уверенно сыграла вничью с белорусами (32:32). Зато потом преобразилась и разгромила одного из фаворитов чемпионата – сборную Словении (31:25), а следом победила и Южную Корею (30:26).Таким образом команда Велемина Петковича вышла в основной раунд ЧМ с первого места. Впереди еще один групповой турнир, где сборная России встретится с командами Швеции, Египта и Северной Македонии. В той же группе сыграют белорусы и словенцы. Две лучшие команды из шести выйдут в четвертьфинал.«Выезжаем в Каир навстречу основному раунду чемпионата мира», - публикует фото команды Федерация гандбола России в Инстаграме.«Поедем в Каир и посмотрим, кто еще из мировых звезд сможет с нами побиться и что у них получится. Кусать и грызть будем всех, а там как пойдет. Мы ехали сюда номером 22 в Европе, и даже о попадании в десятку я никогда не говорил. Но мы хотели показать в первую очередь характер и сразиться за каждый сантиметр паркета. Пока получается, - приводит слова Петковича официальный сайт ФГР.А еще капитан команды Даниил Шишкарев извинился перед болельщиками за нецензурную брань в матче со словенцами. Мол, не совладали с эмоциями. Шишкарев еще перед этой встречей заявил, что ситуация, когда нас вынудили играть без гимна и флага, только завела и подстегнула команду.Напомним, что сборная России на чемпионате мира в Египте выступает под флагом Федерации гандбола России, а на герб России у наших ребят наклеена эмблема ФГР.ЕЩЕ ПО ТЕМЕВ Египте стартовал чемпионат мира по гандболу: сборная России выступит под флагом ФедерацииНа красных майках игроков пришлось заклеить герб страны и поместить вместо него герб Федерации гандбола РФ (подробности)