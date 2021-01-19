19 января стало известно, кто станет новым актером озвучки перезагруженного мультфильма «Ну, погоди!». После проведения тщательного отбора заявок и анализа их качества, творческая комиссия «Союзмультфильма» решила, что Котенок заговорит голосом пятилетнего Эвана Котлярова из Москвы.Рыжеволосый харизматичный парень с выразительными голубыми глазами сдал одну из самых ярких заявок на конкурс. И это неслучайно — Эван в общем-то опытный артист.Пару лет назад приходил вместе с родителями (папа — судебный юрист Илья Котляров, мама — психолог Маргарита Котлярова) проект «Лучше всех!» и показывал, как умеет определять характер человека по цветам и геометрическим фигурам, которые он выбирает.https://www.1tv.ru/-/khlkbА еще Эван был у Ивана Урганта в рубрике «Взгляд снизу» программы «Вечерний Ургант».И снимался в комедии «Самый Новый год».Словом, у конкурентов Котлярова было немного шансов против маститого пятилетнего актера. Но всех, кто попал в шорт-лист «Союзмультфильма» на роль озвучивания Котенка (12 человек), занесли в актерскую базу киностудии — и наверняка пригласят на другие кастинги. Среди них Илья Синцов, Марк Сафьян, Катерина Гонтаренко, Маргарита Гончарова и Даша Рубахина из Москвы, Ольга Сычева из Георгиевска, Святослав Николаев из Мурманска, София Киселева из Красногорска, Клим Яковенко из Гаджиево, Берта и Ко из г. Санкт-Петербурга, Павел Сергеев из Воскресенска, Наташа Васильева из Ярославля.- «Союзмультфильм» всегда открыт новым талантам, и мы очень впечатлены, что наш конкурс вызвал такой ажиотаж: всего поступило более 1000 заявок, - подчеркнула генеральный продюсер киностудии Юлия Осетинская. - Выбор было сделать крайне сложно, однако творческая группа «Ну, погоди!» сочла, что именно Эвану удалось лучше всего передать характер милого и отважного персонажа, главной отличительной чертой которого является способность оказываться «не в том месте не в то время.Напомним, всероссийский кастинг на озвучивание роли Котенка стартовал в конце ноября 2020 года. Участникам предлагалось записать ролик с короткими фразами из сценария мультсериала и разместить в социальных сетях Instagram и Вконтакте с хэштегом #ХочувНуПогоди.Выполненный в технике 3D мультфильм о противостоянии Волка (Гарик Харламов) и Зайца (Дмитрий Хрусталев), как обещают создатели, «останется в рамках жанра бессловесной гэговой комедии, как и классическая версия».