Еще недавно европейские страны НАТО дружно отказывались от призыва граждан на военную службу чтобы превратить свои армии целиком в наемные (контрактные). В эту сторону в ногу маршировали Франция и Германия, Испания и Норвегия, Латвия и Литва, Эстония и Польша, Румыния и Болгария. Их политики и генералы в один голос доказывали, что полностью профессиональное войско – самый надежный «инструмент» защиты государства.Обязательный призыв на военную службу уже рассматривался как нечто архаичное, нарушающее права и свободы человека.А теперь мы видим совсем иное, - все эти страны одна за другой возвращают призыв. И почему же? Чем и как они обосновывают такой демарш?Натовская пропаганда с присущим ей лицемерием и на сей раз тупо толкает хорошо знакомый нам аргумент – во всем виновата Россия. Да-да, именно по такой «логике» оказывается, что некая российская военная угроза вынуждает европейские страны НАТО радикально менять систему комплектования войск.Однако такое лукавое «доказательство» рассчитано на глупцов. Ибо на самом деле есть совершенно другие причины, о которых не принято говорить публично. Тезис о «российской военной угрозе» служит и оправданием существования НАТО, и обоснованием как для наращивания сил блока в Европе, так и для разогрева его машины с прицелом на восток.А закоперщиками тут, как известно, выступают США. Американцы и увеличивают свои группировки в Европе, и подвигают контингенты поближе к границе с Россией и Белоруссией. По воздуху и по морю постоянно таскают свои войска на учения в Европу. На все это требуются горы денег.Еще пару лет назад президент США Трамп гневно распекал в Брюсселе европейских союзников за то, что они живут как нахлебники, надеясь на американскую «крышу». К тому же положенные 2% от ВВП в общак НАТО не платят, а свои армии содержат неукомплектованными. Причина? Военные бюджеты этих стран попросту не потянули бы дорогостоящую и полностью «упакованную» наемниками профессиональную армию. А незанятые вакансии позволяли ушлым европейцам серьезно экономить на военном бюджете. Поляки, например, не только комплектовали свою армию на 70%, но и за 25 лет сократили ее аж в 5 раз! Явно рассчитывали на мускулы дяди Сэма.И командование НАТО, и Пентагон потребовали от европейцев заполнить штаты на все 100% - воевать-то надо готовиться с самой Россией! Но проблема опять-таки уперлась в финансы. Европейцы, как говорится, почесали репу и решили возвращать призыв. Ведь содержание одного вояки-призывника почти в 5 раз дешевле, чем наемника. Но и при этом желающих добровольно идти в профи везде не хватало.Вот и нашли выход – загонять молодежь в армию силой закона, ввести смешанный способ комплектования. Но и это не единственная причина возвращения призыва. Есть еще и социальная – уменьшить таким образом сонмища безработной молодежи, сбить градус ее недовольства властью. А во Франции и Германии с помощью призыва хотят укоротить взрывоопасные дивизии заполонивших эти страны беженцев – из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки, Южной Азии. Более того!Немецкие законодатели сегодня ставят вопрос о введении «всеобщей обязательной национальной службы» для всех мужчин и женщин, достигших 18 лет.В Эстонии нашли и еще одно свое обоснование для возращения призыва - «обязательная военная служба по призыву должна интегрировать русское меньшинство в эстонскую армию». Дальше всех пошла натовская Норвегия – там был принят закон о призыве на военную службу женщин от 19 до 44 лет. Почти по-изральски.Такие законы натовская Европа аплодисментами не встречает. Люди спрашивают у своих правительств и законодателей, - зачем это делается? А в ответ всегда слышат набившие оскомину слова о «российской военной угрозе». Тем временем генералы НАТО водят пальцами по своим рабочим тактическим картам со стрелами, направленными на восток.