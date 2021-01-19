Победителя Евролиги баскетбольный клуб ЦСКА выгоняют на улицу. Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что с июня 2021 года одна из самых известных в мире баскетбольных команд лишается тренировочной базы в УСК ЦСКА. На днях было объявлено о срочном сносе Универсального спортивного комплекса в районе Ленинградского проспекта. Именно здесь долгие годы команды баскетбольного ЦСКА готовились к матчам. Известие о расторжении договора об аренде стало для баскетболистов шоком.Слухи о масштабной реконструкции спортивного комплекса ЦСКА в районе Ленинградского проспекта ходили давно. Но в последние несколько недель прожекты резко приобрели реальные очертания. Их жертвой стал и УСК ЦСКА – «баскетбольная Мекка» Москвы. Баскетболистам объявили, что спортивный объект, принадлежащий Министерству обороны, будет снесен, а на его месте летом 2022 года появится новый комплекс сразу для нескольких видов спорта. Где все это время жить главному баскетбольному клубу страны, не уточняется. Фактически его выставили на улицу из его же дома.«К нам Министерство обороны отнеслось как к непрошенным гостям. Мы вложили огромные средства в модернизацию УСК ЦСКА. Мы обновили арену, тренировочные залы (которыми пользуется и спортшкола), офисные помещения, построили музей, новую тренажерку, сделали раздевалку и медицинский центр. Все вложенные деньги и огромные усилия людей теперь, благодаря резким действиям Минобороны, будут похоронены под руинами арены имени легендарного Гомельского. И это сложно назвать партнерскими отношениями», - цитирует президента ПБК ЦСКА Андрея Ватутина «СЭ».Теперь баскетбольный клуб задумывается над тем, чтобы покинуть Москву. По сути ЦСКА надо выстраивать новую базу. Но сделать это в столице баскетболистам будет затруднительно. Впрочем, одним из вариантов может стать переезд в Мегаспорт. Но возведение там дополнительной базы все равно потребует значительных вложений.«Уверен, в мэрии, в отличие от Минобороны, понимают, что оставлять бездомным клуб с такой богатой историей, который и сейчас является флагманом российского спорта, мягко говоря, неправильно. Ведь ЦСКА — национальное достояние, один из символов нашей страны», - заявил Ватутин.