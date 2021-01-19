Российские медики, которые работают с больными коронавирусом, смогут выйти на пенсию раньше положенного срока.- Один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана, - рассказала на пресс-конференции заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.Речь идет не только о стационарах, но и об амбулаторном лечении. Например, фельдшер «Скорой», который выезжает к зараженным коронавирусом пациентам, имеет те же «месяц за три», что и его коллеги, работающие в «красной зоне».Постановление об особом порядке начисления трудового стажа для медработников, которые лечат пациентов с ковидом, правительство выпустило в прошлом году. Оно дает право досрочного выхода на пенсию всем медработникам - врачам, медсестрам, акушеркам и т. д. Информацию о том, кто из медиков работает с коронавирусными больными, работодатель будет передавать в Пенсионный фонд, где и пересчитают стаж.- По моим оценкам, это постановление даст право досрочного выхода на пенсию не более чем 15 процентам российских медиков, - считает Андрей Коновал, сопредседатель профсоюза работников здравоохранения «Действие». - Но надо понимать, что в российской медицине - серьезный дефицит кадров. Право досрочного выхода на пенсию может хоть и не сильно, но все же усугубить эту проблему. Это нужная мера, но для повышения престижа профессии медика ее недостаточно. Нужно повышение зарплат, и не только тем, кто работает с коронавирусными больными. Мы считаем, что минимальный оклад врача без надбавок должен быть не менее 60 тысяч рублей. Тогда и кадровая проблема начнет решаться, и на пенсию можно будет уходить раньше без последствий для отрасли.