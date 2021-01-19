Именитая американская актриса Бетти Мэрион Уайт («Красотки в Кливленде», «Потерянный Валентин», «Золотые девочки»), чем-то отдаленно похожая на нашу Раису Рязанову («Москва слезам не верит»), 17 января отметила 99-летие.Бабуля и правда круто выглядит. Оно и понятно: в денежках не нуждалась, тяжелых болезней избегала, была обласкана Голливудом, прессой, получала «Эмми», на детей здоровье не тратила.И вот, отметив 99-летие, Уайт поделилась секретом долголетия. Все оказалось довольно просто — как в пьесе Григория Горина про барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа!». Бодрая старушка подчеркнула, что неотъемлемым компонентом душевного и физического здоровья является наличие чувства юмора — и вообще смеха. А еще лучше — легкого отношения к самому себе.- У меня просто крепкое здоровье, - призналась Уайт в беседе с People. - Так что 99 лет почти ничем не отличается от 98. Что меня поддерживает? Чувство юмора. Не относитесь к себе слишком серьезно. Можно лгать другим, чего я бы делать не стала, но самому себе не получится.- Как я отношусь к приближающемуся вековому юбилею? Опять же, с чувством юмора, - отвечает она. - Я просто смотрю на положительные стороны и не останавливаюсь на недостатках. На отрицательную сторону уходит слишком много энергии. А еще у меня есть хороший агент, который постоянно меня занимает.Несмотря на разгар пандемии и строгие правила охраны здоровья в США (где хоккеистам НХЛ даже в раздевалках не разрешают сидеть без медицинских масок), Бетти Уайт намерена навестить близких друзей и «принести еду моим друзьям-животным», когда представится возможность.