Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству второго танкера по перевозке сжиженного природного газа ледового класса ARC 7. Первая деталь будущего судна вырезана в блоке корпусных производств на высокотехнологичном плазменном станке. В компании отмечают, что «производство судов такого типа на российских верфях является уникальным событием и одним из приоритетных направлений производственной программы судоверфи «Звезда»».В России суда-газовозы строятся впервые. На протяжении многих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство судов-газовозов - один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. ССК «Звезда» обладает уникальным для российских судоверфей оборудованием и передовыми технологиями мирового уровня, которые позволяют реализовать такие проекты.Танкеры-газовозы СПГ ледового класса ARC 7 предназначены для перевозки сжиженного природного газа и способны работать в суровых климатических условиях. Длина судна – 300 м, ширина – 48,8 м, вместимость грузовых танков – 172,6 тыс м3. Данные суда отличаются повышенной экологической безопасностью – в качестве основного топлива они используют сжиженный природный газ.Конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 м. Мощность силовой установки газовоза составляет 45 МВт. Судно оборудовано тремя уникальными винто-рулевыми колонками, производство которых локализовано в Большом Камне на «Завод ВРК «Сапфир» - совместном предприятии Роснефти и компании GE.В настоящее время судоверфь строит танкеры-газовозы в интересах компании «НОВАТЭК» для проекта «Арктик СПГ-2». Финансирует проект по строительству новых судов ВЭБ.РФ. «Звезда» и компании Группы ВЭБ.РФ заключили контракты на строительство 15 судов-газовозов, предназначенных для транспортировки сжиженного газа в сложных ледовых условиях Северного морского пути. Суда будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров «Совкомфлот» и «СМАРТ СПГ» (дочернее предприятие группы компаний «Совкомфлот» и «НОВАТЭК», на остальные 14 судов серии) с «Арктик СПГ 2» («дочка» «НОВАТЭК»).Напомним, судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению президента России Владимира Путина. На сегодня портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов. «Роснефть» подписала контракты на строительство 28 судов, став якорным заказчиком ССК «Звезда».