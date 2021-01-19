На телевидении выросло количество негативной информации в новостных и общественно-политических программах. Об этом сообщает аналитическая компания «Тамисаж» по результатам лингвистического анализа эфира основных федеральных каналов за 2020 год, напоминая, что с 2015-го этот показатель стабильно падал.Эксперты отобрали 25 типичных «положительных» слов (праздник, любовь, награда, достижение и др.) и 25 «негативных» (боль, жертва, убийство и др.) и затем посчитали их количество в текстовых расшифровках (транскриптах) эфира. При этом развлекательные программы, сериалы и т. п. не учитывались.Негативные слова прозвучали в 2020-м боле 59 тысяч раз, что на 11% больше, чем в 2019-м. Рост обеспечили прежде всего слова, связанные с медициной, что логично в пору пандемии коронавируса. Однако в то же время выросло количество упоминаний таких слов, как «мошенник» и «катастрофа». А чаще всего из негативного спектра звучали слова «преступление» и «война» - более 10 тысяч упоминаний на каждое (хотя в целом этот показатель незначительно уменьшился).«Хорошие» слова прозвучали более 75 тысяч раз - на 4,5 тысячи раз меньше, чем в прошлом году. Реже стали звучать слова «дружба» и «творчество» (на 31% и 20% соответственно). Зато несколько выросло упоминание слов «красота» и «добро» (стало больше на 13% и 10%).- На телевидении нет замалчивания тяжелых с эмоциональной точки зрения сторон нашей жизни и это хорошо. Но. с другой стороны, баланс в подаче информации, на мой взгляд, явно смещен в сторону негатива, - считает гендиректор компании «Тамисаж» Ольга Филиппенко. По ее словам, недополучая позитив в телеэфире, люди ищут его в интернете — в том числе и с этим может быть взрывной рост популярности программ неразвлекательного характера (аналитика, интервью) в YouTube.