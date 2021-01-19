Анекдоты про мужские заначки или про то, как сильный пол не доносит часть получки до жен, сформировали стереотип, что именно женщины в этом плане куда честнее. На деле оказывается иначе.Как выяснили исследователи Superjob, опросив 1600 россиян, состоящих в браке, нежданную премию оставляет себе каждая четвертая дама, причем 7% из них вообще не рассказывает о внезапном доходе своим супругам. Среди мужчин же лишь каждый десятый кладет неожиданное вознаграждение себе в карман, чуть меньше половины (4%) из которых не говорят о поощрении своей второй половине.То, останется ли в семейном бюджете внезапная премия, зависит от величины зарплаты. Россияне с получкой менее 30 тыс. руб. незапланированные вознаграждения оставляют себе чаще тех, у кого зарплата выше 80 тыс. руб. (25% против 15%).Что же касается россиян в целом, то делиться бонусом готовы 77%. Причем из года в год число тех, кто доносит нежданные деньги до дома, или же тайно оставляет себе, не меняется.ТОЛЬКО ЦИФРЫКак поступите, если неожиданно получите премию?Расскажу о премии и поделюсь деньгами — 77%Расскажу о премии, но деньги оставлю себе — 11%Ничего не расскажу — 6%Затрудняюсь ответить — 6%По данным Superjob. Опрошено 1600 россиян.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперты: рублевые вклады оказались главным разочарованием годаБольше всего выиграли те, кто поверил в биткоин, золото и евро (подробности).