По итогам 2020 года предприятия «Роснефти» выпустили в реки России более 65 млн мальков различных видов рыбы. За это время более 60 дочерних обществ нефтяной компании организовали и приняли участие в акциях по воспроизводству водных биологических ресурсов для сохранения и увеличения рыбной фауны.КРАСНОКНИЖНЫЙ ОСЕТР СИБИРСКИЙСогласно стратегии развития компания намерена занять лидирующие позиции в области промышленной и экологической безопасности. Одним из основных приоритетов «Роснефти» является сохранение биологического разнообразия и экосистем в регионах деятельности, включая восполнение рыбных ресурсов. Выпуск мальков в естественную среду проходит в рамках программ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов.Наибольший вклад в сохранение и увеличение рыбной фауны внесло крупнейшее добывающее предприятие «Роснефти» «РН-Юганскнефтегаз». По заказу «РН-Юганскнефтегаза» в рыбопитомниках было выращено более 50 млн мальков, в том числе ценных местных видов рыбы: сибирского осетра, муксуна, пеляди. Молодь была выпущена в реки Обь-Иртышского бассейна.«Таас-Юрях Нефтегазодобыча», добывающая нефть в Якутии, наращивает объемы ежегодных акций по зарыблению Вилюйского водохранилища Мирнинского района. Предприятие выпустило в приток реки Ахтаранды около 800 тыс. мальков сиговой породы – пеляди. По заказу «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» мальков выращивают на «Чернышевском рыбоводном заводе». Личинок подращивают в условиях, максимально приближенным к естественным вода в питомнике взята из Вилюйского водохранилища.Компания «РН-Ванкор» впервые выпустил в Енисей более 250 тысяч мальков осетра сибирского, занесенного в Красную книгу. Осетровую молодь, выращенную по заказу предприятия на местных рыбоводно-инкубационных заводах, выпустили в реку в районе городов Дудинка и Енисейск в Красноярском крае. Именно здесь, по мнению специалистов-ихтиологов, наиболее благоприятные места для адаптации мальков. Численность осетра сибирского, обитающего в Енисее, за последние годы резко сократилась из-за антропогенного воздействия, нерационального промысла, а также браконьерства. Пополнение низовьев Енисея молодью осетра будет способствовать сохранению популяции.МАЛЬКИ ИЗ МОНАСТЫРЯВ акваторию Волги и рек волжского бассейна в 2020 году выпущены 700 тыс. мальков, включая особей осетровых пород. Традиционные экологические акции по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов провели «Сызранский НПЗ», «Куйбышевский НПЗ», «Саратовский НПЗ», «Новокуйбышевский НПЗ» и другие предприятия холдинга. Программа искусственного воспроизводства популяции рыбы основывается на результатах оценки ресурсов и среды обитания Института экологии Волжского бассейна РАН, Саратовского филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также на заключениях Средневолжского и Волго-Каспийского территориальных управлений Росрыболовства. По заказу «Сызранского НПЗ» мальки осетровых были выращены в Свято-Богородичном Казанском мужском монастыре в селе Винновка, где накоплен многолетний опыт разведения редкой краснокнижной рыбы.«РН-Туапсинский НПЗ» выпустил в реку Мзымта, которая впадает в Черное море, более 6 тыс. молоди черноморского лосося. Этот малочисленный подвид семейства лососевых занесен в Красную книгу России и довольно редко встречается в большинстве рек Черноморского побережья. «Туапсинский НПЗ» ведет работу по охране, искусственному воспроизводству данного вида рыбы.