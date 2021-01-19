С 20 января в России должна-таки заработать система маркировки молочной продукции. Пока начинается подготовительный этап. Маркировать молочку предлагается добровольно, а выдача QR-кодов (их надо наносить на все упаковки) на этом этапе будет бесплатной. С 1 июня система станет уже обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября — для всей молочки со сроком годности от 40 дней. И — далее по этапам, которые расписаны вплоть до декабря 2023 года. К чему в связи с этим готовиться потребителям?Старт маркировки молочных продуктов уже откладывали — под предлогом коронавируса. Одна из причин — затраты на нововведения. Нужно оборудование для нанесения и считывания кодов, новое программное обеспечение, зачастую — другая упаковка (с этим уже столкнулись производители лекарств, которым в связи с введением маркировки пришлось тратиться на более дорогой картон). В отраслевой организации «Союзмолоко» в начале 2020 года все это оценивали в 61,3 млрд рублей в первый год, в связи с чем грозили ростом цен как минимум на 10%. В ЦРПТ (центр развития перспективных технологий - оператор системы маркировки) утверждали, что все не так страшно — хватит 4 млрд, а повышение цен для потребителей будет «копеечным».В итоге всем участникам мероприятия все же дали отсрочку и больше времени на подготовку. И даже пообещали помочь деньгами — в виде льготных кредитов.- Для минимизации затрат при введении обязательной маркировки молочной продукции мы разработали дополнительной комплекс мер. В частности, предоставление льготных краткосрочных кредитов на приобретение кодов, обеспечение печати и техническое обслуживание оборудования для маркировки, а также льготных инвестиционных кредитов на его закупку, - заявлял в декабре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.-Для крупных производителей себестоимость увеличится примерно на 1%, - прогнозирует председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.Это не очень заметный рост цен. Но в России есть не только крупные производители.- Сложности возникнут у небольших компаний, например, фермерских хозяйств. У них нет эффекта крупного производства, когда расходы растворяются в больших объёмах, - констатирует главный экономист информационно-аналитического центра ТелеТрейд Марк Гойхман.Кроме того, как объясняют эксперты, у не слишком высокотехнологичных производств и собственно больше проблем с внедрением новой системы. А с высокими технологиями во глубине России… Как и со скоростным интернетом, который необходим для того, чтобы сканировать коды и передавать данные в систему.Грозит это не столько увеличением цен, сколько выдавливанием с рынка мелких местных производителей, продукция которых может оказаться слишком дорогой. Крупные агрохолдинги получат очередное преимущество.Пока, правда, фермерам дали небольшую поблажку. Для них — при продаже продукции через собственные торговые точки - маркировка будет обязательной только с декабря 2022 года.Главная из задач, которую должна решить маркировка, — контроль за оборотом товаров. Предполагается таким образом убрать с рынка нелегальную продукцию. Ведь вся «история» продукта будет прослеживаться. По идее от этого должны выиграть все. Государство - получить свои налоги. Покупатели — гарантированно не фальшивый товар. А бизнесу обещано, что промаркированная продукция должна пользоваться большим спросом — как точно не фальшивая и качественная.- Пока так не очень получается, - утверждает Дмитрий Янин. - Ввели, например, маркировку шуб — на рынке появились поддельные шубы с QR-кодами. По факту, сейчас новая система работает как дополнительный сбор, к повышению качества продукции или обслуживания она пока не привела.В качестве примера эксперт напомнил ситуацию, которая сложилась после введения маркировки лекарств. Качественнее препараты определенно не стали, зато из-за удорожания упаковки исчезли дешевые расфасовки (скажем, очень популярный копеечный цитрамон по 10 таблеток — остались более дорогие упаковки по 20 таблеток). А еще, как уже писала «КП», в аптеках возникли проблемы с тем, что они просто не успевали отсканировать и зарегистрировать как полагается поступившие лекарства — система висла.С молочными продуктами ситуация вроде бы должна быть лучше. Была возможность учесть ошибки. Но что получится на самом деле, как говорят эксперты, можно будет увидеть не раньше осени — когда маркировка станет не добровольной, а обязательной уже для значительной части молочной продукции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Литр молока подорожает рубля на два»: в 2021-м введут обязательную маркировку молочной продукцииПроизводители сетуют на закупку дорогостоящего оборудования и считают, что новая система будет дублировать уже существующую (подробности).