В России стартовала массовая прививочная кампания от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге в Доме правительства сообщил, что перед тем, как прививаться отечественной вакциной «Спутник V» или ЭпиВакКорона, не нужно проходить специально проверяться на COVID-19. Необходимости нет ни в ПЦР-тестировании, ни в тесте на антитела. Но что будет, если коронавирусная инфекция у человека протекает бессимптомно и как раз в это время он еще и привьется от ковида? «Комсомолка» спросила у врача-инфекциониста, вакцинолога, руководителя одного из московских медицинских центров Евгения Тимакова.- Таких исследований на данный момент нет, но по опыту предыдущей практики вакцинирования можно сказать: никакой катастрофы случиться не должно, - говорит Евгений Тимаков. - Вакцина для того и создается, чтобы защитить от вирусных инфекций (в том числе, когда они находятся в организме в начальной стадии, в инкубационном периоде, - прим. Ред.). Но так как исследований точных на этот счет еще нет, желательно, если есть такая возможность, перед тем, как сделать прививку, сдать все-таки тест на антитела к коронавирусной инфекции. Если антитела есть, то прививка не актуальна на данном этапе и ее нужно будет сделать попозже, а пока что человек и так защищен.- И все же, по аналогии с другими вакцинами, если привить человека, который уже инфицирован, но заболевание не развилось, чем это грозит?- Тем, что будет усиливаться иммунитет против вирусной инфекции. По факту в организме формируется комбинированный иммунный ответ: ответ организма на уже полученный вирус, плюс ответ на прививку, которая поступает в организм. По сути дела, это будет двойная защита организма: свой иммунитет, плюс реакция на вакцинацию. То есть по факту вирусная инфекция будет уничтожена гораздо быстрее на фоне вакцинации. Однако еще раз напомню, что на данный момент не изучено, как это будет работать именно для вакцин, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции. Поэтому заболевшим не нужно идти и специально прививаться. Все-таки к здоровью надо подходить разумно.- По словам министра Михаила Мурашко, иммунитет к ковиду начинает формироваться в течение 42 дней после первого укола вакцины и через три недели после второго.- Маски нужно продолжать носить всем до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет к инфекции, а это случится после того, как привиты будут 60 процентов населения страны.- По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, кампания по вакцинации должна быть рассчитана таким образом, чтобы коллективный иммунитет был достигнут к началу нового эпидемиологического сезона – к осени 2021 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереболевшим коронавирусом прививаться не нужно: вице-премьер поставила точку в спорах18 января в стране стартовала массовая вакцинация для защиты от коронавируса (подробности).