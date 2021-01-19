Ситуация с коронавирусом в столице улучшается, но риски высоки. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое во вторник провел премьер Михаил Мишустин.Как рассказал Собянин, выявляемость коронавируса в столице снизилась на 30 процентов по сравнению с показателями, которые были до Нового года.- Но риски, на мой взгляд, сохраняются. На этой неделе мы точно поймем, куда идем, - заявил Собянин.Он также отметил, что резерв свободных коек для больных коронавирусом в больницах Москвы составляет 40 процентов.Рассказал Собянин и о том, как в столице проходит вакцинация от коронавируса. Открыто 100 стационарных пунктов (в основном на базе поликлиник) и 20 выездных. Прививку уже сделали почти 200 тысяч москвичей. Из них половина - это люди старше 60 лет.- Запись на вакцинацию организована в том числе через портал государственных услуг. Пока в тестовом режиме, но уже в ближайшее время система должна заработать в полном объеме. Чем быстрее будет выработан коллективный иммунитет, тем скорее прекратится распространение инфекции, - отметил Михаил Мишустин.Премьер также напомнил, что через сайт госуслуг можно будет получать результаты тестов на коронавирус. Такое поручение правительству дал президент.- При проработке вопроса особое внимание следует уделить безопасности персональных данных, они должны быть надежно защищены, - отметил премьер и поручил своему заму Дмитрию Чернышенко взять этот вопрос под личный контроль.Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что к регистрации готова новая тест-система, позволяющая выявлять вариант британского штамма коронавируса. Анализ будут делать методом ПЦР.По ее словам, к регистрации также готова иммунохроматографическая тест-система на определение антигена вируса.- Тест-система на определение антигена на таком высоком уровне создана в России впервые, - сказала Попова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Привилось около 200 тысяч человек»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве после Нового годаВ столице побит рекорд по количеству записавшихся на вакцинацию (подробности).