Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни, в том числе и в образование. Как изменился процесс обучения, и что будет с образованием в России и во всем мире в посткоронавирусную эпоху, обсудили участники Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии». Форум проходил 14 и 15 января в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Спикерами конференции выступили федеральные министры, главы российских и зарубежных вузов, руководители субъектов РФ, топ-менеджеры крупнейших корпораций и ведущие мировые эксперты. Участников Гайдаровского форума приветствовали президент России Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Форум впервые проходил в гибридном формат, и это, по признанию его организаторов, позволило расширить круг участников — как спикеров, так и зрителей. Онлайн трансляция, проходившая на сайте Гайдаровского форума, набрала более 100 тысяч просмотров.Главный переворот, случившийся с образованием во время пандемии, - это повсеместный переход на формат онлайн-обучения. Процесс общения между преподавателями и ученикам из классов и аудиторий в рекордно короткие сроки переместился в сферу электронных коммуникаций. По мнению участников форума, в этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Однако на сегодняшний день очевидно, что дистанционное обучение уже стало нормой жизни. Доказав свою эффективность, дистант останется с нами и после пандемии. При этом эксперты признают, что онлайн-формат усложняет получение так называемых «soft skills» - гибких навыков, которые становятся все более востребованными в современном мире.Как считает ректор РАНХиГС Владимир Мау, пандемия изменила само восприятие общества на онлайн-коммуникации:- Еще год назад считалось, что, например, выступление на конференции онлайн, а не очно — это некий элемент неуважения. Но сейчас мы все онлайн и, я считаю, преодолели очень важный психологический барьер, - отметил Владимир Мау.Пандемия подтолкнула учебные заведения к активному внедрению цифровизации, которая и так была запланирована в школах и вузах. Кроме того, в чрезвычайных обстоятельствах коронавируса многим преподавателям пришлось мобилизоваться и оперативно повышать свою квалификацию — пройти курсы компьютерной грамотности, освоить новые программы и технологии.- Многие профессора с опаской переходили на онлайн, но у всех получилось, поэтому теперь мы можем пользоваться новыми возможностями преподавания, - рассказала декан бизнес-школы NEOMA Дельфин Мансо. - В свою очередь, было важно, чтобы мы не зарывались в технических проблемах при дистанционной работе и сохранили темп работы.В бизнес-образовании элементы дистанционного обучения использовались и раньше, поэтому переход на онлайн-формат в этой сфере оказался менее проблемным, чем в средних и высших учебных заведениях. По мнению директора Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Сергея Мясоедова, целиком в офлайн мировое образование уже не вернется никогда.- Ведущие бизнес-школы оказались в кризисе, поскольку для этого образования важна \\"живая\\" среда, личное общение, - отметил Сергей Мясоедов. - Но очень многого оказалось легче добиться в онлайн формате.Глава Лондонской школы бизнеса Франсуа Ортело-Мане уверен, что после пандемии на долю дистанционного образования будет приходиться около 20% учебного процесса. Главный плюс, по его мнению, в том, что онлайн-формат позволяет значительно расширить контингент учеников. А заместитель декана Школы бизнеса Whorton Сергей Нетесин предупреждает: не стоит считать, что дистанционное обучение обходится дешевле очного. Экономика онлайн-обучения совсем другая и, зачастую, даже более затратная. По словам Несетина, у многих более слабых бизнес-школ оказалось недостаточно ресурсов для организации дистанционного учебного, и им приходится серьезно вкладываться в инфраструктуру.Ректор РАНХиГС Владимир Мау отметил еще одну интересную тенденцию: бизнес-образование теперь старается предлагать более качественные программы, поскольку заказчики стали требовательнее и выбирают наиболее престижные школы.- Обостряется конкуренция, не между университетами, а с невузовскими структурами, - подчеркнул Владимир Мау. - Мы конкурируем не столько друг с другом, сколько с другими источниками образования, особенно дистанционного, особенно поствузовского.Школьное образование тоже трансформируется, меняясь практически ежедневно. По словам главы образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, эксперты подстраивают образовательные программы к темпам дистанционного обучения школьников практически день в день.- По мере ее освоения каждый день немного меняется программа завтрашнего дня, - рассказала Елена Шмелева. - Именно интерес позволяет подростку получить в единицу времени больше знаний, причем сделать это в оптимальной форме. При этом она подчеркнула важность понимания того, какие образовательные модели работают эффективнее всего, позволяя школьникам получить максимум знаний в плане развития технологий, применить их к себе и получить уникальные навыки для будущей специализации.Руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов напомнил о важности внешкольного общения детей. Большой эффект, например, дают встречи с признанными лидерами мнений и успешными людьми из разных сфер, способными мотивировать школьников своим примером. Кроме того, ребятам важно общаться со сверстниками не только внутри класса, но и с учениками из других школ и регионов. А министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подчеркнул, что в современном обществе есть запрос на образовательную модель нового типа, помогающую студентам получать новые компетенции. Например, не бояться идти новым путем, открывать собственные лаборатории, проводить эксперименты и делать открытия. И эти навыки нужно развивать у детей еще в школе.- Все это нужно формировать, в том числе и в старших классах, через погружение в реальные проекты, - отметил Валерий Фальков. - Школьник или студент должен иметь возможность попробовать себя. Мы должны дать им возможность рисковать в мысли и в действии, возможность делать выбор. На сегодня, к сожалению, в классическом образовании за тебя практически все предопределено.По словам министра, под действием этих процессов должна будет трансформироваться и система оценок школьников и студентов.- Умение работать в команде в нестандартных ситуациях — предположу, что мы в этом направлении еще будем идти, - пообещал Валерий Фальков.Глава Сбербанка Герман Греф предложил внедрить в наше образование новый предмет - «принятие решений». Сегодня его преподают только в пяти-шести российских вузах, хотя такие навыки детям нужно прививать еще со школьной скамьи.- Образование — это не только знания. Знания можно получать из интернета. Это еще и умение мыслить, широта мышления, креативность, принятие решений в условиях неопределенности, - отметил Герман Греф. - Эти навыки ребенок может получить, только общаясь со своими сверстниками, находясь в среде и общаясь с учителем.