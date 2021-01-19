Меньше соли и алкоголя, больше прогулок на свежем воздухе и приятных общений с друзьями и близкими: вот, собственно, и всё, что обычно советуют, помимо лекарств, гипертоникам – людям с повышенным артериальным давлением. А можно ли снизить его как-то иначе?Казалось бы, ничего принципиально нового уже и не изобрести. Однако ученым всё же удалось найти неожиданный способ привести давление в норму. В том, что он реально работает, убедился Фил Чилибек (Phil Chilibeck) – биомеханик и кинезиолог из Университета канадской провинции Саскачеван (University of Saskatchewan in Saskatoon, Canada).Чилибек с коллегами набрали несколько десятков добровольцев - склонным к гипертонии мужчин и женщинам, чей средний возраст составлял 61 год. Одним предложили «тянутся» - пять раз в неделю по 30 минут выполнять упражнения на растяжку мышц. Другие должны были столько же быстро ходить. Что все они и делали 8 недель. Ну, почти все. Потому что некоторые добровольцы «сошли с дистанции».Итог: артериальное давление снизилось в обоих группах. Но у тех, кто тянулся, результаты были лучше на 5-10 единиц.Эффект быстрой ходьбы более-менее понятен: ритмичная и быстрая улучшает кровоток. Но в чем природа благотворного влияния растяжки? Строгих научных доказательств у экспериментаторов нет, но гипотеза имеется. Скорее всего, как они полагают, дело в сосудах, которые растягиваются вместе с мышцами. Сосуды, включая крупные, расширяются, становятся более эластичными.Канадские ученые не исключают, что снижению давления способствует еще и контролируемое дыхание, которое сопутствует упражнениями на растяжку.Недостаток нового метода: пока выявлен только один. «Тянуться» надо постоянно. И вовлекать в процесс как можно больше мышц. Иначе благотворный эффект пропадет. Но усилится ли он, если к упражнениям добавить ходьбу? Или чередовать одно с другим? Проверить это канадцы пока не удосужились. Но похоже, что хуже от совмещения не будет.Подробный отчет о проведенных экспериментах опубликован в Journal of Physical Activity and Health, на который ссылается портал ScienceAlert.А В ЭТО ВРЕМЯПриобрести хорошую привычку не так уж и простоПочему добровольцы «сходили с дистанции»? Потому что регулярно напрягаться, делая нечто полезно для себя – будь то ходьба или растяжка, невероятно трудно. Требует и времени, и силы воли. Это доказали исследователи из отделения эпидемиологии и общественного здоровья Университетского колледжа в Лондоне (University College London - UCL), которые определяли, сколько времени в среднем нужно человеку, чтобы выработать у себя какую-нибудь привычку, благотворно влияющую на здоровье.Британские ученые «мучали» 96 добровольцев 12 недель, заставляя их бегать по 15 минут в день. Выдержали «испытание» 90 человек. В среднем им понадобилось аж 66 дней, чтобы «втянуться» в оздоровительное мероприятие, осуществлять его по внутреннему зову и без отвращения.Столь длительное время, потратить которое способен далеко не каждый, представляет собой парадокс. На фоне того, что какая-нибудь вредная привычка, вроде покурить или выпить за ужином рюмку-другую или хотя бы плотно поесть, овладевает человеком очень быстро. Чтобы стать наркоманом, говорят, нужно всего-то две-три дозы. А на оздоровительный бег «подсаживают» аж 66 «доз».Конечно, от вредных привычек удовольствия больше. Но ведь и полезные со временем начинают радовать эндорфинами - естественными веществами, похожими на наркотические. Их вырабатывает сам организм в ответ на предпринимаемые физические усилия. Тем самым природа поощряет людей приносить пользу своему организму. Однако же отказаться от вредного очень трудно, а от полезного – почему-то легко.Те, кто регулярно занимался йогой или бегал или хотя бы «качался» в спортивном зале, возможно, замечали, что сильно втянулись. Думали, что никогда не «бросят». Но отказывались от столь полезных привычек, пропустив всего несколько тренировок. И потом понимали, насколько трудно начать их опять.Увы, объяснить подобные загадки британские ученые пока не могут. Но их эксперименты свидетельствуют: полезную привычку можно выработать чисто автоматически путем многократных повторений.