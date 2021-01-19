Новый сезон из-за пандемии тоже оказался скомканным, а во многих видах спорта соревнования и вовсе отменили. Так что спортсменкам, оказавшимся на самоизоляции, приходится самостоятельно поддерживать спортивную форму. А чтобы не скучать – они обзаводятся домашними питомцамиЮлия ЕфимоваЗнаменитая пловчиха, которая живет в Калифорнии, недавно приобрела очень необычную собачку, которую даже берет с собой на прогулки по озеру.«Это пoмски (смесь хаски и шпица) Самыи красивыи мальчик на земле», - написала Ефимова и выставила еще одно классное фото и видео.«Калифорния, зимние флюиды», - подписала пловчиха.Надеемся, что Олимпийские игры в Японии, которые перенесли на год, этим летом все же состояться, и многократная чемпионка мира наконец-то станет и олимпийской чемпионкой.Алина ЗагитоваВот и у олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой есть четвероногий друг. Масару (переводится как «Победа») породы акита-ину ей, как известно, подари японцы и она с ней даже как-то приходил в программу «Вечерний Ургант». Алина и сейчас часто позирует с собачкой, которая даже участвует в домашних тренировках фигуристки. Питомцу звезды, кстати, скоро исполнится три года.Алена КосторнаяЛюбят собак и другие фигуристки. Так действующая чемпионка Европы Алена Косторная еще накануне Нового года выставила фото, на котором она держит в руках щенка. Оказалось, что это тоже японская порода, но только не акиту-ина, а сиба-ину. Как сообщила Алена, собаку, получившую кличку Такару, ей подарили близкие люди.Александра ТрусоваА вот у другой замечательной фигуристки Александры Трусовой в семье аж три собаки, при этом самая младшая из них хаски.«Знакомьтесь, Джек, в скором будущем хранитель нашего дома. Добро пожаловать в семью!», - написала Трусова еще прошлым летом.А еще у Саши есть чихуахуа по кличке Тина и карликовый пудель Лана.«Королеве четверных пора заводить и четвертую собаку», - пишут ее поклонники.Анна ЩербаковаЛюбопытно, что у главной соперницы Косторной и Трусовой, трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой, тоже трое питомцев. Дворняжка Сэнди, которого она забрала из приюта после того, как умерла ее любимая собачка Бони. А еще кот и кошка.«Чем больше времени провожу с Сэнди, тем больше в него влюбляюсь»,- написала Анна.