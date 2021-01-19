Директор Национального центра контрразведки и безопасности США уже заявил, какие страны пытались повлиять на исход прошедших выборов американского президента: Россия, Иран и Китай. Спуску им теперь, понятно, не будет. Но, как выясняется, строго спросят и с Колумбии.Колумбия - один из самых преданных союзников США в Латинской Америке. Поэтому представить, что эта страна дерзнула сунуть свой нос в тщательно оберегаемый американцами от вмешательства чужаков избирательный процесс, казалось бы, невозможно. Но разразившийся в конце прошлого года в Колумбии громкий политический скандал подтвердил: было дело…Через несколько дней после президентских выборов в Америке, когда стало ясно, что верх на них берет демократ Байден, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в интервью одной из местных газет заявил, что еще месяц назад ему сообщили о возмутительном и очень опасном факте.Оказывается, колумбийские официальные лица в разгар избирательной гонки у главного союзника предлагали «подсобить» Дональду Трампу в привлечении на его сторону голосов латиноамериканской общины США. И даже не исключалась возможность того, что нынешний колумбийский президент Иван Дуке мог бы своим присутствием поддержать республиканского кандидата на одном из предвыборных мероприятий.«Официальным лицом», который отважился на подобную ересь, оказался посол Боготы в Вашингтоне Франсиско Сантос. В разговоре с одним влиятельным подрядчиком Пентагона, уже много лет ведущим дела с Колумбией, он и сделал столь опрометчивые предложения. Подрядчик, который неплохо жил и при демократах, и при республиканцах, решил предупредить о таком «сумасшедшем» поступке бывшего колумбийского президента. А тот, в свою очередь, передал эту информацию одному из помощников Байдена.Пикантность ситуации в том, что экс-президент Хуан Мануэль Сантос и колумбийский посол в США Франсиско Сантос не однофамильцы, а… двоюродные братья. И долгое время жили душа в душу, владели одной процветающей газетой, пока из-за политических амбиций не превратились в заклятых врагов.Колумбийские власти, разумеется, сразу пошли в «отказ»: мол, никто из официальных лиц ничего подобного американцам не предлагал. Посол в Вашингтоне пригрозил подать в суд на брата за «оскорбление и клевету».Но тут выяснилось, о каком «подрядчике Пентагона» идет речь и как его зовут - Джон Рондон. Он даже счел нужным распространить заявление, в котором косвенно давал понять, что общался с эк-президентом - разоблачителем, но никаких подробностей, ссылаясь на конфиденциальность, не сообщил. Однако и этого было достаточно, чтобы возвращающиеся к власти в США демократы записали в предатели нынешнего колумбийского президента Ивана Дуке и его администрацию.Тогда в Боготе, как это сейчас очевидно, срочно разработали план действий по «исправлению ошибок» и демонстрации преданности Вашингтону. Скандал с пресловутым вмешательством вспыхнул через неделю после выборов в США. А меньше чем через месяц из Колумбии высылают двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Причем, в нарушение сложившейся в латиноамериканских странах дипломатической практики, этот случай получил широкую огласку в прессе: некие очевидцы рассказывали, как их «вербовали» россияне, а спецслужбисты - как они давно и тщательно расставляли против них свои сети.Кому такая «решительность» Боготы могла понравится прежде всего, очевидно. Да и участие американских режиссеров во всей этой постановке исключать не надо.Шпионскими страстями дело не ограничилось. Еще несколько месяцев назад в Колумбии всерьез говорили о заинтересованности в приобретения российской вакцины против коронавируса «Спутник-V. Латиноамериканские страны, в том числе Аргентина, Боливия, Венесуэла, Парагвай, Бразилия уже договорились о ее поставках или ведут переговоры об этом. Но Колумбия к ним уже вряд ли присоединится. Частью плана «замаливания грехов» перед американцами, очевидно, стал и отказ от российской вакцины.Ситуация с эпидемией коронавируса в стране с населением чуть больше 48 миллионов человек тяжелая: по последним данным, всего заболевших уже около 2 миллионов, умерших - около 50 тысяч. Наступившая вторая волна эпидемии прибавляет в день 18-20 тысяч заразившихся. В такой ситуации скорейшее начало прививок - действительно вопрос жизни и смерти.Как заявляет правительство Колумбии, ситуацию оно держит под контролем и уже заключило сделки на поставку 29 миллионов доз вакцин против Covid-19 с компаниями Pfizer, AstraZeneca y Janssen, заплатив аванс в 1,5 триллиона колумбийских песо (около полумиллиона долларов). Всего национальный план вакцинации должен охватить 35 миллионов человек. Но когда она начнется - до сих пор неизвестно.Буквально на днях оппозиция потребовала от правительства раскрыть условия контрактов с западными фармацевтическими компаниями и сообщить сроки начала поставок. Однако власти заняли глухую оборону: условия контрактов сугубо конфиденциальные и предание их гласности полностью или частично приведет к аннулированию уже достигнутых соглашений. Тогда страна вообще останется без вакцины…Звучит малоубедительно. Да и людоедская логика получения жизненно необходимой для страны вакцины от западных поставщиков шокирует (если колумбийские власти здесь не передергивают): разболтаете условия сделки, останетесь ни с чем.Разительный контраст с тем, какие условия поставки своей вакцины предлагает Москва.Но демонстративное обострение отношений с Москвой для получения индульгенции за прошлые грехи от избранного президента Байдена колумбийским властям не помогло. Уже после того, как, казалось бы, все необходимые реверансы сделаны и верноподданнические сигналы посланы, из Вашингтона пришли плохие новости.В интервью CNN помощница президентской кампании демократов Мишель Манат, отвечавшая за привлечение голосов латинос, заверила, что теме вмешательства Колумбии в американские выборы «будет уделено внимание в первые недели работы Тони Блинкена (госсекретаря США) и других руководителей нашей национальной безопасности». И добавила, что «Конгресс Соединенных Штатов расследует кампании дезинформации во время последних президентских выборов, в которых, предположительно, участвовали колумбийские политики».Стоило ли Боготе идти на обострение отношений с Москвой и отказываться от важных для Колумбии направлений сотрудничества с Россией, если американцы все равно обвинили ее во вмешательстве в свои внутренние дела и вряд ли скоро об этом забудут?