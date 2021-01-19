Близкая подруга Юлии Началовой не находит себе места. Женщина возмущена грязными сплетнями и слухами о том, что суррогатная мама якобы родила сына покойной певицы. Мол, малыш появился на свет из замороженных яйцеклеток звезды, а отцом ребенка является последний любовник артистки судья Вячеслав Кудря.Близкая подруга Юлии Началовой категорически опровергла слухи о рождении тайного наследника звезды после ее смерти. Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что ни о каких экспериментах с суррогатными матерями и речи быть не может. По ее словам, последний любовник 38-летней певицы всех дезинформировал.Женщина обвинила судью Вячеслава Кудрю в хайпе. Сазыкина заявила, что последний возлюбленный Началовой, по ее мнению, пытается поправить свое материальное положение.\\"Ребенка никакого нет. Здесь невозможно иметь ребенка от суррогатной матери. Зачем все это? Человек умер. Все. О нем нужно говорить только хорошее, а сейчас опять польется какая-то грязь. Сейчас будут на этом зарабатываться деньги. Это как ком. Кудря хочет славы, вот и все\\", - цитирует подругу 5-tv.ru.Олеся отметила, что ей очень жаль родителей Началовой. По ее словам, все эти сплетни их просто убивают. Единственный неравнодушный к ним человек - бывший муж певицы, футболист Евгений Алдонин. Женщина подчеркнула, что он не только помогает воспитывать дочку Веру, но и помогает деньгами, что пенсионеры ни в чем не нуждались.Напомним, слухи о том, что у Юлии Началовой якобы растет тайный сын, появились 19 января. В СМИ появились кадры с семейного праздника, на котором бывший возлюбленный певицы держит на руках малыша.По одной из версий, Вячеслав Кудря мог воспользоваться замороженной яйцеклеткой артистки, чтобы суррогатная мама выносила ему ребенка. Если это окажется правдой, то о существовании мальчика знают родители Началовой. \\"При замороженных яйцеклетках инициатива о рождении ребенка исходила от родителей артистки. Не исключено, что она вписала их как лиц, которые могут воспользоваться ее биоматериалом\\", - предположил акушер- гинеколог, кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории России Борис Лордкипанидзе.Кроме того, сейчас в светской тусовке выясняют, кто же мог выносить ребенка Началовой, став суррогатной мамой. По самой распространенной версии, называют имя близкой подруги певицы Анны Исаевой. Впрочем, когда репортеры связались с ней, женщина сослалась на загруженность на работе и повесила трубку. Не общаются с прессой и родители Юлии. А близкий друг Началовой - певец Александр Панайотов призвал не верить сплетникам, назвав слухи о рождении тайного сына от умершей певицы \\"чушью\\".