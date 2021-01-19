Певец, композитор, лидер группы «Сталкер», которую создал еще 35 лет назад и сегодня успешно выступающий на сцене (несмотря на пандемию, в прошлом году успели и в Германию, и на «Славянский базар»), несколько удивился, что «КП» обратилась к нему с вопросом о том, как жить, чтобы не было мучительно больно.- У Андрея Владимировича Державина собственные правила здорового образа жизни существуют?- Конечно, существуют.- Особенности есть?- Если вкратце совсем, то… Мой папа меня с детства учил: прислушивайся к своему организму. И не насилуй его.- А папа - инженер?- Не только инженер. Он геофизик, и хорошо понимал различные процессы. Происходящие и в природе, и в организме. По-моему, это лучшее: прислушиваться к себе - и насилию себя не подвергать. Всякими глупостями, вроде изнурительных занятий чем-либо.- Вы о ежедневном двухчасовом фитнесе?- Не буду делать акценты. Все хорошо в меру. Это всегда моя мама добавляла. Папа давал подо все физико-химические обоснования. А мама говорила «все хорошо в меру». Если нельзя, но, очень хочется, то можно. Ну, а если совсем просто — то физическая активность. С утра зарядка и хороший сон. Да, и еще важный момент.- Какой?- Положительные эмоции. Как выясняется, люди, которые не испытывают положительных эмоцией — они более склонны…-... К депрессиям?- Да даже не к депрессиям... Человек, который радуется жизни — он и более здоров. Мрачные вряд ли полностью здоровы. Внутри это наверняка взаимосвязано. Только не делайте из меня человека, который занудствует.- Ни в коем случае! Но ведь гастрольный график, в котором вы жили много лет - он разве подразумевает хороший сон, зарядку по утрам?- Зато сколько хороших эмоций! Одно компенсирует другое.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕБросают курить, но плохо питаются: проведено масштабное исследование о здоровье россиянРосстат обнародовал итоги выборочного наблюдения за самочувствием жителей нашей страны (подробности).