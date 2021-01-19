Научные роты, решающие задачи в интересах Воздушно-космических сил и одно подразделение, работающее в интересах 12 Главного управления Минобороны России, передислоцированы в Военный инновационный технополис \\"ЭРА\\". Молодые ученые прибывшие в подразделения будут работать по шести перспективным направлениям исследований в интересах Минобороны России.- Молодые ученые продолжат научные изыскания на новейшем экспериментальном и испытательном оборудовании, решая задачи в интересах Главного командования Воздушно-космических сил, Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, Гидрометеорологической службы ВС РФ, Военно-топографического управления ГШ ВС РФ, 12 Главного управления Минобороны России и Департамента информационных систем Минобороны России, - перечислили направления в военном ведомстве.В сообщении говорится, что третья научная рота, базировавшаяся ранее на базе 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России (г. Сергиев Посад) прибыла в Анапу.\\"Торжественная встреча научной роты прошла под руководством начальника технополиса \\"ЭРА\\" генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. Начальник технополиса отметил, что с сегодняшнего дня количество операторов в Анапе возросло до 320 человек, что позволит наполнить шесть перспективных направлений научно-исследовательской деятельности ВИТ \\"ЭРА\\", в котором есть для этого все условия\\", - отмечается в заявлении Минобороны России.В Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны России считают, что молодые ученые получат на базе \\"ЭРА\\" возможность активно обмениваться своими знаниями и достижениями с целью наполнения имеющегося в технополисе банка идей, что в дальнейшем \\"приведет не только к поиску, развитию и внедрению прорывных технологий в оборонной сфере, но и сокращению сроков создания инновационных проектов и их реализации в виде вооружения, военной и специальной техники\\".