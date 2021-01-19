Вторые сутки Генеральное консульство Российской Федерации в Нью-Йорке остается без телефонной связи. Без каких-либо уведомлений американская сторона отключила все без исключения телефонные линии Генконсульства.«КП» удалось получить комментарии российских дипломатов, работающих в Нью-Йорке:- Отключены все линии, а их – несколько десятков. Все они разом прекратили работать два дня назад. Потеряна связь с соотечественниками, нет возможности звонить по служебным вопросам. Все это произошло в начале года, когда мы получаем особенно большое количество звонков от пожилых людей, которым необходимо записаться на консульский прием для получения справок на пенсионные выплаты. Запись на прием возможна через наш Интернет-сайт, но пожилые люди не всегда имеют возможность сделать это. Выражаем надежду, что в ближайшее время американская сторона восстановит телефонную связь. Для экстренных случаев продолжает действовать отдельный номер мобильного телефона, указанный на нашем сайте.Расположенный на Ист-сайде нью-йоркского Манхэттена особняк, в котором расположено Генконсульство, является собственностью Российской Федерации и имеет свою историю.В архивах российского МИД зафиксировано, что он был построен на деньги Эмили Вандербильт Слоан и ее супруга Уильяма в подарок их замужним дочерям - Флоренс Адель Слоан Берден и Эмили Слоан Хеммонд.В 1975 году здание было продано СССР для размещения в них Генерального консульства. Однако, в связи с событиями в Афганистане тогдашний президент США Джимми Картер наложил запрет на открытие диппредствительства, и все работы по ремонту и переезду были заморожены на целых 20 лет.Все эти годы в пустом здании дежурили дипломаты, приезжавшие специально для этого из посольства в Вашингтоне.