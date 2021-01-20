Январь выдался на редкость морозным по всей России. Конечно, для нас это не должно быть удивительным. Но в последние несколько лет зимы были очень мягкими и мы забыли элементарные правила безопасности. Особенно для детей до трех лет. В начале года kp.ru уже предупреждал, что нужно делать, чтобы малыш не обморозил щечки.Но сейчас холода стоят нешуточные. И мы вместе с нашим постоянным экспертом, врачом-педиатром Евгением Тимаковым напоминаем, чем могут быть опасны прогулки с малышами в мороз.- Реакция на холод у детей до трех лет может быть различной: кто-то переносит его относительно спокойной, а у кого-то подкожная клетчатка и нежная кожа резко реагируют на внешние раздражители, - поясняет Евгений Тимаков. - И тут очень многое зависит от внимательности родителей: если вы в небольшие холода (от 0 до - 10) заметили, что кожа малыша быстро краснеет на улице, что дома краснота долго не проходит, значит, у ребенка повышенная чувствительность кожи. Ее обязательно нужно защищать специальными кремами перед выходом на улицу (не менее, чем за 20 минут!). И уж точно не стоит гулять, если температура воздуха опускается ниже - 10.Чем может грозить долгая прогулка с малышом на морозе? У детей до трех лет есть специфическая жировая ткань. В основном она сконцентрирована на щеках и бедрах. Именно она быстрее всего реагирует на холод. Бедра ребенка, как правило, надежно укутаны, а вот щечки, увы, могут серьезно пострадать.- Если от ветра и небольшой температуры, что бывают в ноябре и начале декабря, щеки могут обветриться, то в крутые морозы может пойти более серьезная реакция — холодовой панникулит, - поясняет Евгений Тимаков. - Чем более пухлый малыш, тем выше вероятность его развития. Проблемы могут возникнуть и на щеках, и на подбородке, если они не прикрыты. Из-за воздействия холода на подкожную жировую клетчатку может возникнуть воспалительная реакция. То есть жирные кислоты замерзают на морозе, а когда ребенок приходит в тепло, начинают оттаивать, попутно разрывая ближайшие ткани. Так возникает холодовой панникулит — глубокая воспалительная реакция тканей, фактически некроз.Щеки и подбородок могут быть очень красного цвета, порой даже с синевой. Могут образовываться хорошо ощутимые твердые островки, при нажатие на которые ребенок реагирует плачем.Увы, помочь ребенку мы почти не можем - процессы воспаления идут в слишком глубоких тканях. При этом боль и зуд могут нарушить сон, вызвать сильную капризность.Можно смягчить ощущения местными противовоспалительными средствами, некоторыми гормональными препаратами от аллергии. Но применять их нужно строго после консультации с врачом - мы специально не пишем названия, чтобы не возникло искушение заняться самолечением.Зависит от многих факторов — степени обморожения, количества подкожной жировой клетчатки, ее сосудистой проницаемости. Самостоятельное выздоровление занимает от одной недели до двух-трех месяцев.Элементарные правила* Если на улице ниже - 10 градусов, постарайтесь не гулять с ребенком до трех лет.* Если ребенок требует прогулки — тщательно смазывайте щеки и подбородок специальными защитными кремами за 20 минут до выхода на улицу. Хорошо защищайте шею и подбородок. Купите шапку, максимально закрывающую щеки (в идеале — шапку-шлем).* Если малыш до года спит исключительно на улице, применяете правило кокона: одеялко поверх лица, максимально закрытая коляска. То есть делайте все, что морозный воздух не добрался до нежных щек.* Не пытайтесь лечить проблемы самостоятельно: за красными щеками могут скрываться аллергические реакции или бактериальное поражение. Обязательно обращайтесь к врачу!