Заметили, как ускоряются события?Закроешь глаза и сразу помнишь: улетающего олимпийского мишку, и тот день, когда умер Высоцкий. Похороны Брежнева. Ввод войск в Афганистан и вывод войск из Афганистана. 1991-й и 1993-й. Штурм Грозного. «Русскую весну», конечно.Столько лет прошло – а всё перед глазами.А нынче понеслось с такой скоростью...Меняются правительства здесь, там Трампа выбрали, самые передовые либеральные граждане только успели несколько раз выкрикнуть, что мир сошёл с ума, но его уж нет. Где-то параллельно, тоже мельком, были «желтые жилеты», брекзит, Арцах прогромыхал (огромная трагедия!) - но те, кто только что писали, что «это предательство, которому равных нет в мировой истории» - пишут уже про что-то другое. Ковид, наконец, - то он есть, то его вроде и нет, то - все умрут, то – «…ничего, прорвёмся»; и ещё миллион новостей: какие-то звезды толпами возникают и улетают в никуда, чернокожие поломали все памятники поработителям, хотя двести лет не могли этого сделать, и сами устали за год от самих себя...Это куда мы так разогнались?Человек чувствует себя, как жук на пластинке: чем ближе к центру, тем сильней кружение. И музыка гремит.Хочется остановить кружение; всмотреться, принять решение.Но какое?Одна из проблем нашего времени – массовый общественный скептицизм.Все желают перемен, и мало кто верит в перемены.По любому поводу у человека находится сразу множество контрдоводов.Это нормально; это объяснимо. Это называется «критическое мышление».Советский человек – был глубоко идеалистичен, он верил в добро.Постсоветский человек – глубоко разочарован. Он совсем не идеалист.Но про добро помнит, и по-прежнему ждёт его, как новогодних подарков в детстве.Ждёт, и вместе с тем заражён тотальное конспирологией: деда Мороза всё-таки нет.Всякий поступок заведомо рассматривается, как имеющий материальную или какую либо ещё «низкую» мотивацию: «…это всё ради «пиара»», «…это он чтобы «посветиться»», «…это ему так велели «спонсоры»».Тем более, что вокруг нас действительно происходит колоссальное количество событий, имеющих главной и даже единственной целью: получение «засветки», PR и последующую материальную прибыль.Любая форма общественной деятельности неизбежно попадает в, что называется, «вилку».Если ты агрессивно независим и «внесистемен», - люди пожимают плечами и говорят, - «…о, вы просто маргиналы, вы ничего не добьётесь, вам бы только «шатать режим», ваша деятельность не предполагает конструктивной повестки, лучше бы двор подмели».Любой, имевший отношение к деятельности «внесистемной» оппозиции, слышал такие речь десятки, сотни, тысячи раз.Есть и другой вариант.Если ты вступаешь в поле «легальной политики», - люди (иногда те же самые люди!) – пожимают плечами, и говорят: «,..о, с вами всё ясно, вас купили, на вас можно ставить крест».Мы не берём к рассмотрению случаи, когда за этим стоят профессиональные провокаторы и боты (рядовой гражданин просто не догадывается, какая это огромная, необъятная, многомиллионная фабрика вбросов и дезинформации). Мы говорим о, что называется, рядовых гражданах – с лицами, именами, фамилиями, убеждениями.Есть убеждённая буржуазно-либеральная фронда; хотя тут, в сущности, всё сразу ясно.Особенно комично, когда люди, в своё время (все 90-е и нулевые) проклинавшую всю «просоветскую», «левую», «красно-коричневую оппозиционную сволочь» - оптом и в розницу, коллективно и по одному, - теперь, на чистом глазу, печалятся: «Ах, вот раньше – другое было время, какими красивыми и яркими были старые анпиловцы и молодые лимоновцы, какой Лимонов был честный и чудесный, какой Проханов мудрый, какой Руцкой смелый…»Да вы на них на всех, места живого не оставляли годами. Столько грязи, сколько вылила прогрессивная общественность на лево-патриотическую оппозицию 90-х и «нулевых» – нынче и на Трампа не льют.И теперь у наших прогрессивных граждан хватает совести вспоминать и печалиться, как тогда было хорошо!..Есть свой брат-патриот, перманентно пребывающий в состоянии того самого персонажа из фильма «Бриллиантовая рука», патетично восклицавшего: «На его месте должен быть я!»Это какой-то психоз, когда каждый деятель т.н. «патриотического спектра» норовит лично, с завидным даже самозабвением, утопить любого коллегу по убеждениям.Признаться, в либеральной среде подобное людоедство развито куда меньше.В нашем патриотическом сообществе царит та самая «феодальная раздробленность», что в своё время кинула Древнюю Русь под ноги Орде. И потом эти, насмерть переругавшиеся князья, платили дань и вползали в ханский шатёр на животе.Вот цена «независимого характера».А ведь они были не просто носители общей памяти и общей религии – но являлись кровной роднёй.…Есть, наконец, рядовые граждане, внимательно и сурово всматривающиеся в политический ландшафт.Сегодня, если чуть обобщая, треть страны голосует за «Единую Россию» («…потому что там стабильность и Путин, хотя можно ведь и подвинтить вот тут, а тут раскрутить маленько, а то дышать сложно»), треть – за все остальные партии (зачастую: элементарная сила привычки), треть – вообще ни за кого («…пошли всё к чёрту, прохиндеи»!)И все три категории нет-нет, да посматривают на большак: а не едет ли кто ещё?Едва кто-то едет, тут же начинается ровный гул: ну-у-у, это не тот едет.Помните, как у классика?«Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть…»Если б сегодня появились, условно говоря, Александр Герцен, Владимир Ульянов-Ленин или Иосиф Джугашвили, они с тем же успехом, что и наши современники, – угодили бы под те же претензии.Сначала потому что: несистемная оппозиция, отъявленные революционеры, неизвестно что у них на уме, первый «Колоколом» грохочет, все в тюрьме сидели, двое по заграницам мотались, третий вообще нерусский… Не, таких нам не надо.Если вам не нравится пример, так любой другой берите.Лавр Корнилов? Да он вояка, у него одни парады и контратаки на уме, как он будет «социалку» обустраивать; да и вид у него тоже совсем степной, как у половца.Столыпин? Да он никаких реформ не желает, ему лишь бы сохранить тёплое место и зарплату, человек системы – диагноз! И слишком русский какой-то. Купчина!..…а вот если бы к усам Иосифа Виссарионовича приделать ногайку Лавра Георгиевича и умище и бороду Петра Аркадьевича – то, может, и был бы толк.Но мы, товарищи, нисколько не печалимся.Мы ликуем от объёма возложенной провидением задачи.В очередной раз она кажется неприподъёмной.Ну что ж.Горшки обжигают не боги, и даже не ангелы.Взрослые люди понимают, что политики – это такие средневековые женихи, которые проходят под взглядами собравшихся на площади людей соответствующие испытания.Прыгают через огонь, уворачиваются от крутящегося молота, стоят на ногах под тремя ушатами рухнувшей на голову воды – холодной, горячей и помойной, - схватываются в личном поединке с другим таким же чудаком, или с накануне пойманным медведем, весело отбивают летящие в них огрызки, - и, отекая всей сопутствующей дрянью, утирая с разбитого лица юшку, - преклоняют колено перед избирателем: избери меня!Избиратель говорит: а чего у вас на лице такое?А женихи отвечают: это мы улыбаемся. Мы дошли!..Кто-то действительно должен дойти, ещё раз совершить эту попытку, не переругаться по дороге, взять ответственность, потащить эту ответственность на себе.Да, мы помним, помним, не напоминайте, сколько было союзов и объединений в конце 80х, начале 90-х, середине 90-х, конце 90-х, начале «нулевых», середине «нулевых», конце «нулевых». Кто только с кем не объединялся!..С 1991 года – с того дня, когда я вышел на первый свой митинг (против развала СССР) – я, так или иначе пребываю в политике.Такое количество достойных людей было вокруг. Многие из них ушли уже на иные рубежи.Закроешь глаза и видишь: как, нещадно пихая друг друга локтями, стремились к объединению патриоты «слева» и «справа» - и как мало у них, казалось бы, получалось.Но именно что – «казалось».Страна огромным, гигантским, аномальным образом изменилась за минувшие тридцать лет.Получилось уже очень многое. Очень!Надо просто оглянуться на огромный мир вокруг нас, и вдруг понять: мы едва ли не последние на планете, кто ещё сохраняет здравый смысл.Россия населена вдумчивыми, требовательными, серьёзными людьми.Огромное большинство из них, опытом проб и ошибок, пришло к осознанию простейших констант.Материальное, поняли мы – не определяющее. Но и одним духовным – сыт не будешь.Сверхбогатство – чревато разрыву связей с реальностью. Компрадорская элита, не видящая своего будущего в России – слизь, которую надо счищать.Недра должны принадлежать народу. Народ должен иметь зримую, реальную власть в руках. Правительство должно представлять народ, а лучше - быть народным.Полевение экономики – тоже неизбежно; при чём не только у нас, но и во всём мире. Запрос на справедливость – громаден!Несмотря на груз ошибок и колоссальное поражение, которое претерпел Советский Союз – тот опыт бесценен, и мы, граждане России, – главные его хранители.Мы можем использовать этот опыт – и он принесёт нам плоды.Страна нуждается в жёсткой «левой» компоненте. В команде, способной настраивать социалистические механизмы в экономике. Настаивать на их необходимости. Навязывать их буржуазному истеблишменту.Заменять собой этот истеблишмент, если он не справляется с новейшими вызовами. Изменить экономический курс, наконец.У нас есть идея по этому поводу.Надо брать парламент. Надо всерьёз и спокойно претендовать на правительство.Но сначала нужно сильная левая политическая партия.Для по настоящему влиятельной партии – нужно широкое объединение.И начинать объединение необходимо прямо сейчас.Возможно, вы обо всем уже догадались.Если не догадались, то следите за новостями. Уже скоро.Иначе и не стоило ввязываться в эту драку.Мы ввязались.Если вы с нами: это отличная новость.Дорогу осилит идущий.Преграду преодолеет атакующий.