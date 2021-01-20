Уважайте своих родителей. Они окончили школу без Гугла и Википедии.* * *Если внимательно присмотреться, то во всем есть свои плюсы. Например, во время масочного режима куда-то исчезли несимпатичные девушки.* * *Сегодня видел в магазине идеальную женщину! Она держала за горлышко бутылку водки и спрашивала мужа: «А давай две возьмем!»* * *- Почему вы хотите развестись?- Она специально готовила все без соли, чтобы я думал, что у меня ковид!* * *Мир очень странный: картонная коробка для пиццы квадратная, сама пицца круглая, а порции ее треугольные…* * *В аэропорту купила кофе и кусочек торта.Мужу сказала, что цыгане обокрали...* * *- Товарищ генерал, вот вы в академии учили высшую математику. А она вам в жизни как-нибудь помогает?- Ну, конечно, помогает! Вот, например, проволокой, согнутой в виде интеграла, очень удобно доставать огурцы из трехлитровой банки…* * *Купила умные весы, теперь, как только увидят меня, прячутся под кровать.* * *От женщин огромная польза, даже когда пообещают и не приходят. Зубы почищены, гладко выбрит и спишь на чистых простынях!* * *Из-за меня вчера подрались два парня.Один кричал: «Забери ее себе!», другой: «Да на хрен она мне нужна!»