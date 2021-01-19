Не успели улечься восторги по поводу нового российского лайнера МС-21, а министр промышленности и торговли Денис Мантуров презентовал очередную топ-разработку отечественных авиаторов — кукурузник нового поколения.«Байкал» (такое название носит новинка, в технической документации ЛМС-901) совершит свой первый полет уже в этом году и будет постепенно заменять легендарный Ан-2, взлетевший в небо еще в 1947 г. Более 70 лет этот кукурузник бороздит воздушный океан (за это достижение даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса), а достойной замены ему никак не найдут.- Это и неудивительно — очень удачный самолет тогда получился, - сказал «КП» замглавного редактора журнала «Авиапанорама» заслуженный летчик России Владимир Попов. - Настоящая рабочая лошадка - неприхотлив, безопасен и достаточно экономичен, особенно по тем временам, когда создавался. И очень многофункционален.Изначально Ан-2 создавался для использования в сельском хозяйстве, обрабатывал химикатами поля от вредителей. Но потом стал успешно применяться и для пассажирских перевозок, для доставки малых грузов — особенно, в те места, где нет железных и автомобильных дорог, а только самолетом можно долететь.- А еще «Аннушка», так прозвали самолет, - это санитарная авиация, лесоохрана, мониторинг окружающей среды и метеонаблюдения, рыбнадзор, контроль противопаводковых мероприятий, - продолжил Попов. - Когда я возглавлял Федеральное управление авиационно-космического поиска и спасания, мы активно его использовали при спасательных работах - для доставки и сброса контейнеров МТ (мягкая тара, это официальное название такое) — палатки, медикаменты, одежда. Послужил Ан-2 и в вооруженных силах — для корректировки огня, аэрофотосъемки, контроля качества маскировки. Он же может летать на малой высоте, до 50 м и с минимальной скоростью, примерно 120 км в час. Малошумный. Самое то для армейской разведки — не сравнишь с реактивным МиГ-21. Еще на него и ракеты можно устанавливать и бомбы. Ну и в системе ДОСААФ активно использовался — для первоначального обучения летчиков и парашютной подготовки.Отмечают авиаторы и неприхотливость ветерана советской авиации.- Он может садиться и взлетать на любой утоптанной площадке, хоть на поляне покрытой дерном, - сказал эксперт. 150-200 метров достаточно для взлета и посадки. И прост в обслуживании — экипаж может сам справиться без вызова ремонтных бригад.Выпуск Ан-2 прекратился в 1971 году. Но они до сих пор используются в малой авиации. Нельзя сказать, что не разрабатывалось других легкомоторных самолетов, но стать достойной сменой «Аннушке» они не смогли. Возможно, удастся «Байкалу». Во всяком случае внешне эти самолеты очень похожи, только у ветерана два крыла, а у новой модели — одно.- «Байкал» включил с себя все достижения предыдущих наработок в малой авиации, - говорит Попов. - У него очень интересное крыло, с высокой степенью механизации (предкрылки, закрылки и другие элементы), с переменным контуром — это создает хорошие аэродинамические свойства. На малых скоростях при взлете увеличивается подъемная сила — это позволяет сократить расстояние для разбега и взять больше груза. Взлетать можно будет на относительно небольших оборотах двигателя, что не ведет к перерасходу топлива. У Ан-2 эту задачу — увеличение подъемной силы - обеспечивали два крыла. Но у такой конструкции маневренность меньше, сопротивление воздуха выше.Еще одно достоинство «Байкала», отмечает эксперт, - очень удачный турбовинтовой двигатель, экономичный и надежный. Это отечественная разработка, так что от санкций зависеть не будем. Создана силовая установка концерном «Климов» вместе со специалистами Уфимского моторостроительного производственного объединения.- Но главное в серийном самолете — не только представить какое-то ноу-хау, чтобы все ахнули, а сделать его функциональным, технологичным, надежным и недорогим в производстве и эксплуатации, - сказал Попов.Производиться «Байкал» будет на Улан-Удэнском авиационном заводе.Денис Мантуров: «Это 9-местная машина с плечом в один конец до 500 км, и возможностью без дозаправки вернуться обратно»Министр рассказал о перспективах самолета «Байкал»:- «Байкал» будет востребован для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, презентуя новую модель. - Мы рассчитываем, что он будет эксплуатироваться и в других регионах не только в нашей стране, но и за рубежом. Это 9-местная машина с плечом в один конец до 500 км, но возможностью без дозаправки вернуться обратно. То есть 500+500 без дозаправки. А перегоночная дальность у него 1500 км. При этом мы впервые заложили целевые параметры, чтобы это было эффективно с точки зрения цены-качества для эксплуатантов. Первый полет мы рассчитываем сделать до конца года, сертификацию завершить в конце 2022-23 года и с 23-го года начать уже коммерческие поставки. До 2030 года рынок может востребовать до 170-200 машин. К ним добавятся и внешние рынки — не с первого года, но постепенно.Сравним с кукурузникомПараметры «Байкал» Ан-2Габариты (ДхШхВ), м 12,18х16,54х3,7 12,4х18,17х5,35Масса пустого самолета, кг 2040 3500Макс. взлетный вес, кг 4800 5250Число пассажиров 9 12Макс. скорость, км/ч 300 190Макс. дальность, км от 1500 990Длина разбега 220 190ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт Москвы до Владивостока за полтора часа: станут ли обыденностью полеты быстрее звукаНаша страна когда-то одной из первых создала сверхзвуковой самолет — тот самый, который все видели в «Мимино». Почему же современные лайнеры никак не возьмут звуковой барьер? (подробности).