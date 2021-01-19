Новогодние праздники, потом отпуск - первый традиционный брифинг пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в наступившем году произошел только 19 января.Несмотря на почти трехнедельный перерыв, события в США и Европе, пандемию, локдауны и карантины в мире и спад эпидемии в России, вакцинацию и множество всего другого - 13 из 20 вопросов, заданных Пескову, были про Навального.Еще семь - про Трампа, ситуацию в США, роль соцсетей, вице-губернаторов, «Северный поток-2», ковид-паспорта и возможность проведения чемпионата мира по хоккею в России.Что, впрочем, показатель не журналистского интереса в чистом виде. Просто те, кто создают ажиотаж, должны сами его и подогревать.- Международные СМИ и сам Алексей Навальный считают, что Владимир Путин боится Алексея Навального. Что в Кремле на это счет считают? - спросил журналист «Коммерсант FM», получив таким образом в любом случае беспроигрышный заголовок - либо «В Кремле признали, что Путин боится Навального», либо «В Кремле отрицают, что Путин боится Навального».Песков сказал, что все это ерунда. К вопросам в стилистике «Ты перестала пить коньяк по утрам?» он давно привык.Журналист «Эха Москвы» спросил - как относится Путин к тому, что Навального судили под портретом Генриха Ягоды?- Вряд ли Путин в курсе, какой портрет висит в каком отделении, - ответил Песков.- То есть он не видел?! - удивился корреспондент.Когда ты живешь в собственном пузыре, то сильно удивляешься, что есть люди за его пределами.Главную новость Песков все равно сообщил сам - Путин искупался в крещенской проруби при минус 25 градусах.