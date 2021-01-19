У этой песни интересная история. Бизнесмен Эдуард Шифрин и не планировал осваивать сферу шоу-бизнеса. Просто, находясь на самоизоляции, написал искреннее и душевное стихотворение о своих мыслях и чувствах. И совершенно неожиданно произведение нашло отклик во многих сердцах. Стих стали активно постить в социальных сетях, где его и обнаружила певица Виктория Черенцова.«Когда я прочитала стихотворение Эдуарда Шифрина, то у меня сразу же возникла идея о создании песни. Я поняла, что этот глубокий текст нуждается в музыкальном сопровождении, - рассказывает певица. - Понимаете, строки Эдуарда Шифрина – это ярко выраженное песенное стихотворение. На него мгновенно легла музыка. И я стала думать, как же выйти на автора, чтобы воплотить идею в жизнь. И вы не поверите, сработало правило нескольких рукопожатий. У нас оказались общие знакомые. И уже через неделю мы с коллегами продумывали клип, который записали дистанционно. Песню вместе со мной исполнил Дмитрий Певцов. Но в новом альбоме она будет в сольном исполнении. Это корректнее с правовой точки зрения».Официальный выход нового альбома певицы запланирован на 14 февраля. А ближайший премьерный концерт состоится в Москве за неделю до этого события.Предприниматель Эдуард Шифрин согласился, чтобы его песня стала главной в очередном альбоме Виктории Черенцовой. Тем более, что их творческий дуэт образовался исключительно благодаря карантинным мерам.«Я не поэт, но это стихотворение родилось вдруг: я проснулся утром, и оно у меня зазвучало, - рассказал ранее журналистам Эдуард Шифрин. - Многие слышали про Всемирный потоп. Это был первый в мире карантин. Всевышний уничтожил греховное поколение, и только Ноя и его семью поместил в ковчег. Они находились там целый год, изолированные от всего. Им было дано время все осмыслить. К сожалению, очень хорошей новая жизнь не получилась, хотя после Потопа поколения грешили меньше. Эта история учит тому, что иногда мы должны отпускать свою душу на карантин. Иногда необходимо осмыслить, в правильном ли направлении мы идем, не будем ли мы потом разочарованы, может быть надо что-то изменить. Всевышний дал нам всем карантин для того, чтобы мы заглянули внутрь себя».«У меня изначально не было сомнений, что именно «Карантин над землей, карантин» будет стоять на обложке. Это действительно знаковое произведение, - рассказывает Виктория Черенцова. - При этом в новом альбоме песни будут очень разные по своему содержанию и настроению. Это и веселая чисто женская лирика, и тема самоотверженной любви к родине без ненужного ура-патриотизма, и несколько песен, написанных мной от мужского лица».Певица надеется, что в скором времени появится возможность гастролировать и радовать слушателей новыми произведениями.